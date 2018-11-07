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Fenerbahçe – Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi puan durumu

UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta maçları oynanacak.Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika’nın Anderlecht takımı ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi puan durumu Dinamo Zagreb 9 puanla lider, ikinci sırada ise Fenerbahçe yer almakta. Fenerbahçe’nin puanı ise 4. Grupta son sırada yer alan Anderlecht’in puan durumu ise 1 Peki Fenerbahçe – Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta?

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
Fenerbahçe – Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi puan durumu

UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta maçları oynanacak.  Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika’nın Anderlecht takımı ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi puan durumu Dinamo Zagreb 9 puanla lider, ikinci sırada ise Fenerbahçe yer almakta. Fenerbahçe’nin puanı ise 4. Grupta son sırada yer alan Anderlecht’in puan durumu ise 1 Peki Fenerbahçe – Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi maçlarından heyecan dorukta. Fenerbahçe , Anderlecht ile yarın karşı karşıya gelecek. Grupta 9 puana sahip puana sahip Dinamo Zagreb'in ardından 4 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bu maçta galip gelmesi halinde 7 puanla üst tur için şansını arttıracak. Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.

Anderlecht grupta son sırada

Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Pro Lig 14'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu karşılaşmaları ve sonuçları

Porto - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0

Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5

Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - Porto: 1 - 2

Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0

 

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
  1. Fenerbahçe – Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta?
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu puan durumu

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