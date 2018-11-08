Fenerbahçe- Anderlecht maçı 11'leri | Fenerbahçe- Anderlecht maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Bugün Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadele beIN Sport 1 kanalından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe- Anderlecht maçında forma giyecek 11’ler de belli oldu. İşte Fenerbahçe’nin Anderlecht maçı 11’leri…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak. Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak. Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor. Fenerbahçe Anderlecht maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 11'leri: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani.

Anderlecht'nin ilk 11'i: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali