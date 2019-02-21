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Fenerbahçe, Alex de Souza'ya futbol direktörlüğü sürpriz teklif

Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Alex de Souzaya futbol direktörlüğü görevi teklifinde bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:25
Fenerbahçe, Alex de Souza'ya futbol direktörlüğü sürpriz teklif

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izleyen ve 7 yıl aranın ardından Fenerbahçe TV'ye çıkarak açıklamalarda bulunan Alex de Souza'ya Sarı-Lacivertli yönetimin çok önemli bir görev için teklif yaptığı bildirildi. Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği öğrenildi.

Tekliften memnun kaldı

Tekliften çok mutlu olan ve duygulanan efsane yıldızın ailesiyle görüşmesinin ardından cevap vereceği öğrenildi. Alex'in yeniden F.Bahçe ailesine katılmasını yönetimin de çok istediği öğrenildi.

Transferler onda olacak

Alex'e yapılan futbol direktörlüğü görevinde efsane yıldız, takımla yönetim arasında köprü görevi göreceği gibi transfer edilecek futbolcuların tespiti ve yeterliliği gibi konularda söz sahibi olacak.

Comoli ile göreve devam

Alex transfer görüşmelerinde ise yer almayacak. Bu görev Comolli'nin olacak. Fenerbahçe yönetimi Alex'in geri gelmesinin camia üzerinde pozitif etki oluşturacağını hesap ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:25
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Konyaspor
  4. F.Bahçe
  5. Alex de Souza

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