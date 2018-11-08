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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, maçın hakemi kim?

Süper Lgi’de 12. Hafta maçları için heyecan dorukta. Bu sezon iyi bir sınav veremeyen Fenerhaçe 11 Kasım Pazar günü Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 15. sırada Fenerbahçe’nin 10 puanı bulunurken, 12 puanla 13. Sırada yer ise Alanyaspor yer almakta. Peki Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçını kim yönetecek?

08 Kasım 2018 Perşembe 18:04
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, maçın hakemi kim?

Süper Lgi’de 12. Hafta maçları için heyecan dorukta. Bu sezon iyi bir sınav veremeyen Fenerhaçe 11 Kasım Pazar günü Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 15. sırada Fenerbahçe’nin 10 puanı bulunurken, 12 puanla 13. Sırada yer ise Alanyaspor yer almakta. Peki Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçını kim yönetecek?

Fenerbahçemiz ile Aytemiz Alanyaspor maçı, 11 Kasım Pazar günü saat 18:00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi Alper Ulusoy. Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe-Alanyaspor maç bilet fiyatları

MİSAFİR TRİBÜNÜ                                       :42.00  TL

MİGROS TRİBÜNÜ F BLOK                         :32.50 TL

FENERIUM ÜST H-I BLOK                           :115,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ H BLOK    :210,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ G BLOK    :250.00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ F BLOK     :305,00 TL

Beşiktaş-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, maçın hakemi kim?

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:04
  1. Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta
  2. Fenerbahçe-Alanyaspor hangi kanalda
  3. Fenerbahçe-Alanyaspor maçın hakemi kim
  4. Alper Ulusoy

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