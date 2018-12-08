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Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:13
Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanda oyuncular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:13
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