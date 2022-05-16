Fener Rum Patriği Gregorius’un Rus Çarı Alexander'a yazdığı mektup: Osmanlı'yı nasıl yenersiniz?

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Fener Rum Patriği Gregorius, Rus Çarı Alexander’a yazdığı "Osmanlıyı Nasıl Yenersiniz?" başlıklı mektubu, adeta içinde bulunduğumuz günümüze ışık tutuyor.

Hayati İnanç, Gregorius'un Rus Çarı Alexander’a, Osmanlı'yı yıkabilmek için neler önerdiğini anlattı.

"Fener Rum Patriği İstanbul'daki Fener Patrikhanesi'nde yıllarca yaşayıp ölmüş bir adam. Yani Osmanlı'da yaşadı ve öldü." diyen İnanç, "2. Mahmud zamanında İstanbul'da Rus elçisi olarak bulunan İgnatiyef, hatıralarında bir mektuptan söz ediyor." ifadelerini kullandı.

İnanç, İgnatiyef'in aktardığına göre Fener Rum Patriği Gregorius’un, Rus Çarı 2. Alexander’a mektup yazdığını söyledi.

Hayati İnanç, Osmanlı'yı çok iyi tanıyan Gregorius’un, mektubunda "Osmanlıyı Nasıl Yenersiniz?" başlığı ile Rus Çarı 2. Alexander’a şunları söylediğini ifade etti:

1- Ehl-i Sünnet'ten ayırın

2- Siyasi yapılarını dağıtın

3- Ailelerini dağıtın