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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" kazandıracak kararnameyi Devlet Başkanı Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:52
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" kazandıracak kararnameyi Devlet Başkanı Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:52
  1. Fener Rum Patriği Bartholomeos
  2. otosefali
  3. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko

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