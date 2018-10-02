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Avrupa Şampiyonlar Ligi maç saatleri değişti! Fener Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

28 Ekim’de Avrupa’nın kış saati yani saatlerin bir saat alınacak olması nedeniyleAvrupa Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçların saatlerinde de değişiklik yaşandı. Kış saatindeki değişiklik nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Akhisarspor maç saatleri de değişti. 6 Kasım 2018'de oynanacak olan Schalke 04 - Galatasaray maçı saat 23:00'da, Galatasaray - Porto maçı ise saat 20:55'te başlayacak. Fenerbahçe - Anderlecht karşılaşmasının başlama saati 18:50. Genk - Beşiktaş mücadelesisi saat 20:55'te başlayacak.

02 Ekim 2018 Salı 11:57
Avrupa Şampiyonlar Ligi maç saatleri değişti! Fener Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

28 Ekim’de Avrupa’nın kış saati yani saatlerin bir saat alınacak olması nedeniyle  Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçların saatlerinde de değişiklik yaşandı. Kış saatindeki değişiklik nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Akhisarspor maç saatleri de değişti. 6 Kasım 2018'de oynanacak olan Schalke 04 - Galatasaray maçı saat 23:00'da, Galatasaray - Porto maçı ise saat 20:55'te başlayacak. Fenerbahçe - Anderlecht karşılaşmasının başlama saati 18:50. Genk - Beşiktaş mücadelesi  si saat 20:55'te başlayacak.

Galatasaray’ın Schalke 04 maçı 23.00’da başlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yaz saati uygulamasının devam edeceği açıklanırken, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da değişmiş oldu. Böylece, 19:55'te başlayan maçlar 20:55, 22:00'de başlayan maçlar ise 23:00'te başlayacak. 6 Kasım 2018'de oynanacak olan Schalke 04 - Galatasaray mücadelesi saat 23:00'te başlayacak. 28 Kasım 2018'deki Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ve 11 Aralık 2018'deki Galatasaray - Porto maçı ise saat 20:55'te başlayacak. 8 Kasım 2018'de oynanacak olan Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesi saat 18:50'de başlayacak. 29 Kasım 2018'deki Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı 20:55 ve 13 Aralık 2018'deki Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ise saat 23:00'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇLARI SAAT KA ÇTA?

8 Kasım 2018'de oynanacak olan Genk - Beşiktaş mücadelesi saat 20:55'te başlayacak. 29 Kasım 2018'deki Sarpsborg - Beşiktaş maçı 23:00 ve 13 Aralık 2018'deki Beşiktaş - Malmö maçı ise saat 20:55'te başlayacak. 8 Kasım 2018'de oynanacak olan Akhisarspor - Sevilla mücadelesi saat 20:55'te başlayacak. 29 Kasım 2018'deki Krasnodar - Akhisarspor maçı 20:55 ve 13 Aralık.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:57
  1. Fenerbahçe - Anderlecht maçı saat kaçta
  2. Schalke 04 - Galatasaray maçı saat kaçta
  3. Sarpsborg - Beşiktaş maçı saat kaçta

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