Fener balığı tarifi nasıl yapılır? Zerdeçallı fener balığı tava tarifi

Zerdeçallı fener balığı tava tarifi nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? İşte kolay tarif

Zerdeçallı fener balığı tava tarifi

Fener balığı Tava

2 kg fener balığı

100 gr tereyağı misolu

1 diş sarımsak

2 adet kaffir lime yaprağı

5 gr limon suyu

Zerdeçallı fener balığı tava nasıl yapılır?

1.adet tüm fener balığı 2. 2.5 kg ağırlığında. 4 kg fener balığının 2 adet yanağı. Fener balığı şefin anlattığı şekilde prep yapılır. Tabağa başlanırken önce ayçicek yağında teflon tavada altın sarısı olana kadar kızartılır. Daha sonra altı kısılıp sarımsak ve miso tereyağı ile banyo yaptırılır. Son bir dakikada lime yaprağı ve son 5 saniyede limon suyu eklenir ve balık tavadan dinlenmeye başka bir konteynere alınır. 60 derece fırında dinlenmeye alınır 10 dk tavadaki tereyağı da üstüne dökülür. Afiyet olsun.

Fener balığı nedir?



Fener balığı, Lophiidae familyasına ait bir balık türü. Yüzünün önüne sarkan "feneri" ile denizin derinliklerindeki karanlıkta ışık yaparak ufak balıkları avlar. Türkiye'de Akdeniz, Ege denizi ve Marmara denizinde bulunur. Ayrıca Atlas Okyanusunda da bulunur.



Fener balığı yenir mi?



Fener balığı yemeklerde kullanılmaktadır. Fener balığı bakıldığında beyaz etli bir balık olmakla birlikte, piştikten sonra da aynı şekilde beyaz olarak kalmaktadır. Fener Balığı yemeklerde nasıl kullanılır diye bakıldığında da fileto olarak dilimlendikten sonra kızartma yaparak da tüketilebilmektedir.

Fener balığı faydaları



Kılçık yapısı çok fazla olduğundan dolayı yenebilen kısım sadece kuyruk kısmında kalan etli taraftır. Bu nedenle de değerli bir balıktır. Fakat tüketim sağlandığında enerji verdiği ve zihin açısından faydalı olduğu belirtilmiştir.

Vücudu besleyen ve birçok dış etkene karşı koruyan Fosfor, İyot ve Kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Bu da vücudun direncini arttırmaktadır.