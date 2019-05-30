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Fendoğlu’nun Kadir Gecesi mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:34
Fendoğlu’nun Kadir Gecesi mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Fendoğlu mesajında,“Rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarekKadir Gecesi’ne kavuşmuş bulunmaktayız. Kadir Gecesi esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajıdır. Dini hayatımızda önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi’nin değeri, insanlığa rehber, şifa ve ebedi mutluluğun anahtarı olarak gönderilen Kur’ an-ı Kerim’in o gecede yeryüzü ve beşerle buluşmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Kadir Gecesi’nin aynı zamanda esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu gecedir. Bizler, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna geceleri kendimizi yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli, hikmet gözüyle kendimizi sorgulayıp, özeleştiri yapıp, işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dilemeliyiz. Bu düşüncelerle Aziz milletimizin ve Türk-İslam Aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle kutluyor, hayırlara vesile olmasını ve yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:34
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