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Fendoğlu’ndan Yeşilyurt Belediyesine ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeşilyurt Belediyesini ziyaret etti.

28 Mayıs 2019 Salı 18:14
Fendoğlu’ndan Yeşilyurt Belediyesine ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeşilyurt Belediyesini ziyaret etti.


Fednoğlu’na MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, İl ve İlçe Teşkilat Üyelerinin yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP İl ve İlçe Teşkilatının ciddi destekleriyle güzel bir başarı elde ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “31 Mart seçimlerinde hep birlikte çok yoğun bir çalışma temposu yaşadık, hep birlikte çalıştık, hep birlikte emek verdik ve halkımızın büyük bir teveccühüne mazhar olduk. Bu başarıda hepimizin çok büyük gayretleri ve emekleri vardır. MHP Malatya Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu başta olmak üzere MHP İl ve İlçe Başkanlıklarımızın, MHP’ye gönül vermiş olan hemşehrilerimizin bu süreçte ciddi gayretleri ve destekleri oldu, hepsinden Allah razı olsun. Seçimlerin ardından Meclis çatısı altında faaliyetlerine hız veren değerli Milletvekilimiz, malumunuz olduğu üzere İstanbul’da yenilenmesine karar verilen seçimler için yoğun bir çalışma içerisinde, kendisini takip ediyoruz. Malatyamızın 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakıyla yakaladığı büyük başarısının örnek teşkil edecek düzeye ulaşması hepimizi daha fazla gururlandırmaktadır. Halkımızın takdiri ve teveccühüne layık olmak için sürekli çalışıyoruz ve koşturuyoruz. İki aylık süre zarfı içerisinde ekiplerimizi tekrardan gözden geçirdik, yeni bir organizasyon şemasıyla çalışmalarımıza hız verdik. Güçlü ve hızlı kararlar alabilen, pratik çözümler üreten genç ve dinamik bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Bize güvenen, destek çıkan kıymetli hemşehrilerimizin güvenine layık olabilmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Belediyemizin kapıları dün olduğu gibi bundan sonrada tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açık olmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın desteğine ve güvenine layık olabilmek için ilk günkü aşk ve sevdayla çalışarak Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak vizyonel projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmetimiz var. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ düsturunu ön plana koyan hizmet prensibimizin gerekliliklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Yeşilyurt’u hep birlikte daha fazla geliştirip, büyüteceğiz” şeklinde konuştu.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yeni görevinde başarılar dileyen MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, “Mehmet Çınar Başkanımızın gerek bilgi, birikim ve vizyonu, gerekse de geçmişten bugüne kadar taşıdığı tecrübeleriyle Yeşilyurt’umuzu sosyal, eğitim, kültürel, sportif, çevresel ve diğer hizmet alanlarında çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bizler MHP teşkilatı olarak Cumhur İttifakında ki samimi ve inanmış birlikteliğimizi devam ettireceğiz, her türlü çalışması ve projesinde kendisine elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Başkanımız gerçekten çok zor bir makamda görev yapmaktadır, bizlerde üstlendiği bu zorlu görevi layıkıyla yerine getireceğinden asla şüphe duymadığımız Başkanımızın her daim yanında ve destekçisi olacağız. Allah yar ve yardımcısı olsun, birlikteliğimiz daim olsun. Yüce Rabbim Başkanımızı ve değerli ekibini güzel işler yapmalarını nasip eylesin inşallah. Kendisine has farklı özellikleri bulunan Yeşilyurt büyürse Malatya büyüyecektir” diye konuştu.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, oldukça samimi ve güzel bir atmosferde geçen ziyaretin sonunda MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’na, Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yaptırılan ‘ele emeği göz nuru’ bir tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:14
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