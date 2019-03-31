Fendoğlu’ndan sandık ziyareti

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Hekimhan’da sandık ziyaretleri gerçekleştirdi.

Fendoğlu ilk olarak Hekimhan Yukarı Selimli Mahallesinde sandık ziyareti ile güne başladı. Güzelyurt Mahallesindeki sandıkları da ziyaret eden Fendoğlu, daha sonra Kuluncak ilçesine geçti.

Kuluncak’ta oy kullanma işlemi gerçekleştirilen okulları ziyaret eden Fendoğlu, Kuluncak Sofular ve Bicir Mahallesine de ziyarette bulundu. Kuluncak MHP ilçe teşkilatıyla da bir araya gelen Fendoğlu yaptığı konuşmada Pütürge’deki silahlı saldırı olayına değinerek, "Bugün sabah saatlerinde Pütürge ilçemizde oy kullanma işlemi gerçekleştirilirken yaşanan üzücü hadisenin derin üzüntüsünü paylaşmaktayız. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Tüm seçmenleri ve halkımızı sükunet içinde olmaya ve itidalli davranmaya davet ediyorum. Bu üzücü olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımız bugün demokrasinin temeli olan seçme ve seçilme işlemi içerisinde bir tercihte bulunmuştur. Bizim temennimiz Cumhur İttifakının büyük bir teveccüh ile seçimlerden zaferle ve zaferlerle çıkmasıdır. 31 Mart seçimlerinin milletimize, ülkemize ve Malatya’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.