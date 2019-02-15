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Fendoğlu’ndan POMEM talebi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, mecliste yaptığı konuşmadaön lisans mezunları için POMEM alım KPSS taban puanının indirilmesi ve yaş şartının 32 olması gerektiğini ifade etti.

15 Şubat 2019 Cuma 17:30
Fendoğlu’ndan POMEM talebi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, mecliste yaptığı konuşmadaön lisans mezunları için POMEM alım KPSS taban puanının indirilmesi ve yaş şartının 32 olması gerektiğini ifade etti.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 53. Birleşiminde söz alan Fendoğlu konuyla ilgili olarak, “POMEM alımlarında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans sınavında P3 taban puanı istenirken ön lisans mezunları için P93 puan türünden 70 taban puan istenmektedir. 4 Kasım 2018 tarihinde yapılan KPSS ön lisans sınav sonuçları 28 Kasım 2018 tarihinde açıklanmış olup 500 bin küsur aday 70 puan barajını geçememiştir. Polis meslek eğitim merkezlerine POMEM alımlarında bulunan ön lisans mezunları için KPSS 70 puan barajını geçemeyen adaylar iki yıl beklemek zorunda kalmakla birlikte bu süre içinde polislik için yaş şartı engeline takılmaktadırlar. Bu sebeple POMEM alımlarında istenen KPSS puan şartının, lisans mezunları için istenen 70 taban puanın indirilmesi ve ön lisans KPSS sınavının lisans mezunlarında olduğu gibi her yıl yapılması ve polislik yaş şartının 1 Ocak esas alınarak 32’ye çıkarılması yaşanılan eşitsizliği ve mağduriyeti giderecektir. Bu hususları dikkate alarak POMEM alım şartlarında gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:30
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