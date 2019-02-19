Fendoğlu Hekimhan’daki salon sorununu meclise taşıdı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM 54. Birleşiminde söz alarak Hekimhan’da spor salonu eksikliğini dile getirdi.

Fendoğlu, “İlçemizin gençlerinin spor yapabilmeleri için kapsamlı bir spor salonuna ihtiyaç vardır. Gençlerimizin spor faliyetlerini yapabilmeleri için alan kısıtlı, il merkezine 90 km uzaklıkta ilçemizdeki bazı spor dallarında uğraşan genç kardeşlerimizin kilometrelerce yol gidip il merkezinde çalışma yapmaktalar. Gençlik spor ilçe müdürlüğümüzün bir spor salonu yapılması talebi var, bizde mecliste bunu gündeme getirdik. Hekimhan’a bir an önce 500 kişilik bir spor salonu ve kompleksi yapılmalıdır. Hekimhan ilçemizin tüm sorunlarını biliyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımız ile Hekimhan’ın eksiği kalmayacak.Hekimhan sahipsiz değildir.İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra Cumhur İttifakının Zaferi ile Hekimhan güzel günlerine kavuşacak ve Hekimhan Ehline emanet edilecektir” diye konuştu.