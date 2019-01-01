Fendi Casa Bloğu satışta! Büyükyalı’ya yeni nefes

Anahtar teslimlerinin sonbaharda yapılacağı İstanbul sahilinin gözde projelerinden Büyükyalı’da yeni blok farklı tasarımı ile satışa sunuldu. Emlak Konut GYO güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında Zeytinburnu sahil yolu üzeri Kennedy Caddesi’nde 111 bin metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirilen projede gelinen aşamayı, Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ve Luxury Living Group CEO’su Olga Vignatelli kamuoyu ile paylaştı.

Projeye özel ilgi

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Luxury Living Group’un en önemli markası Fendi Casa’nın Miami ve Dubai’nin ardından sadece Büyükyalı için Türkiye’ye geldiğini belirterek şu bilgileri verdi:’’ Fendi Casa’nın trendleri belirleyen özel tasarımları ve Büyükyalı’nın zamansız çizgileriyle, şıklık ve konforu yeniden tanımladık. Fendi Casa bloğumuzu hayata geçirirken, ince eleyip sık dokuduğumuz bir süreç geçirdik. İlk önce Büyükyalı mimari ekibimiz İtalya’ya giderek, renk ve materyal seçimleri yaptı. Ardından Fendi Casa ekibi İstanbul’a geldi ve ekiplerimiz her bir detay için, birlikte büyük bir özenle çalıştı. Gelinen son noktada Fendi Casa, Büyükyalı’nın ruhuna uygun, “terzi dikimi”, çok özel tasarım çözümleri üretti. Bloğumuzun, lobisinden ortak alanlarına, dolaplarından parkelerine, kapı kollarından armatürlerine kadar her detayda Fendi Casa ruhunu hissetmek mümkün” diye konuştu.

Yeni açılım

Luxury Living Group CEO’su Olga Vignatelli de, Büyükyalı projesinin lüksün benzersizliğin ve zenginliğin ne demek olduğunu anlattığını belirterek, ’’Biz bu proje gerçekleştirirken İstanbul ve deniz manzarasından ilham aldık. Denizin etkisi eve her bir köşesinde hissedilebiliyor’’ dedi.