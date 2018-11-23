THY- Banjul
0553 313 94 23

Fenalaşan genci halk otobüsüyle hastaneye götürdü

Kayseri'de halk otobüsü şoförü, hareket halindeyken fenalaşan genç kızı otobüsle hastaneye yetiştirdi

23 Kasım 2018 Cuma 11:59
Fenalaşan genci halk otobüsüyle hastaneye götürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de halk otobüsü şoförü, yolculuk esnasında fenalaşan genç kızı hastaneye ulaştırdı.

Pervane Mahallesi'nden kent merkezi istikametine giden halk otobüsündeki bir kadın yolcu, kızının fenalaştığını fark edince otobüsten inip ambulans çağırmak istedi.

Otobüs şoförü Mehmet Ali Albayrak da zaman kaybı olacağı düşüncesiyle hareket amirliğine durumu bildirerek kendi güzergahından çıkıp, fenalaşan genci Kayseri Devlet Hastanesine götürdü.

Fenalaşan yolcunun halk otobüsüyle hastaneye götürülmesi, aracın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otobüs şoförü Albayrak, AA muhabirine, yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Yolculuk esnasında fenalaşan genç kızı zaman kaybı olabileceği düşüncesiyle hastaneye otobüsle götürdüğünü belirten Albayrak, şunları anlattı:

"Pervane bölgesinde bir kadın ile kızı otobüse bindi. 15-16 yaşlarındaki kızın otobüse binerken biraz rahatsız olduğunu sezdim. Yaklaşık 200 metre gittikten sonra bayan yolcu bana 'Kızım biraz rahatsız, nefes alamıyor, müsait bir yerde durup ambulans çağıralım.' dedi. Ben de amirlerime otobüste hasta olduğunu, durumunun iyi olmadığını ve hastaneye gitmem gerektiğini bildirdim. Onlar da bana 'Gidebilirsin.' dedi. Bunun üzerine ben de inisiyatif kullanarak güzergah dışına çıkıp direkt hastaneye yöneldim. Yolcuyu hastaneye götürdükten sonra güzergahıma döndüm ve seferimi tamamladım. Bizim amacımız vatandaşlarımıza hizmet vermek ve yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yere kadar götürmek."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:59
  1. halk otobüsü
  2. kayseri
  3. Mehmet Ali Albayrak
  4. Talas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu ittifak için CHP ile görüşmeye hazır
    1. Karamollaoğlu ittifak için CHP ile..
    2. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    3. Besi sığırcılığı kursu kadınların..
    4. Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı..
    5. Michelin'den kış koşullarında güvenli..
    6. Hakan Keleş'in ilk yarı hedefi 23 puan
    7. Argela, "Yerli Malı Belgesi" aldı
    8. Köy okulunda öğrencileriyle İngilizce..
    9. Çocuklarımızı bu rezillikten neden..
    10. Döviz kurları
    11. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    12. Bakan Akar'dan Öğretmenler Günü mesajı
    13. Kore gazisini dolandıran iki kişi..
    14. Muharrem İnce adaylık için şovunu..
    15. Şampiyon boksör, öğrencilerine spor..
    16. İBB'den öğretmenlere "24 Kasım" indirimi
    17. Yılman, "Para karşılığında yapıyor"..
    18. "Teslim olan 343 teröristin 146'sı..
    19. Fatih Metin kimdir?
    20. MHP’den aday adaylarına ‘karne’
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'