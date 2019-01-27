0553 313 94 23

Fenalaşan Atatürkçü başkana ilk müdahaleyi AK Partili belediye başkan adayı yaptı

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde düzenlenen bir törende düşerek fenalaşan Atatürkçü Düşünce Derneği Mudanya Şubesi Başkanı Sebahattin Atamer'e ilk müdahaleyi, AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Dr. Ahmet Murat Ünal yaptı. Hastaneye kaldırılan başkanın kalça kemiğinde kırık tespit edildi.

27 Ocak 2019 Pazar 00:37
Fenalaşan Atatürkçü başkana ilk müdahaleyi AK Partili belediye başkan adayı yaptı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Lozan Mübadilleri Vakfi'nın düzenlediği programda mübadelenin 96. yılı dolayısıyla savaşlarda ve göç yollarında hayatlarını kaybedenler anıldı.

Törende Atatürkçü Düşünce Derneği Mudanya Şubesi Başkanı Sebahattin Atamer, ayağı takılıp yere düştü. Acı içinde yerde kıvranan Atamer'e ilk müdahaleyi AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal yaptı.

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği'nin Türk-Yunan Mübadelesi'nin 96. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında denize karanfil sunum esnasında yaşanan kazaya Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkanı Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal müdahale etti.

Düşerek yaralanan Sabahattin Atamer'e nörolojik muayenelerini yapan Başkan Adayı Ünal, sol kalçada hasar tespit etti. 112 acil servisi görevlilerinin gelmesi ile hastaneye kaldırılan Atamer'in sol kalca kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Atamer'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Dr. Ünal, hastaneye yatırılan Atamer'i hastanede ziyaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 00:37
  1. Bursa
  2. Sabahattin Atamer
  3. Ahmet Murat Ünal
  4. Mudanya

YORUM YAZ

  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu59 dk önce
    İnsani bir durumdan da siyaset üretiyorsunuz ya.....Yazıklar olsun.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump'tan işten çıkarılan Amerikalı gazetecilere "yalan haber" suçlaması
  1. Trump'tan işten çıkarılan Amerikalı..
  2. New York'ta Maduro'ya destek..
  3. Annesini 38 yıl sonra Artvin'de buldu!
  4. Portekiz Lig Kupası penaltılarla..
  5. Fiji’de 6.2 büyüklüğünde deprem
  6. New York'ta Maduro'ya destek gösterisi
  7. Kanada'nın Çin Büyükelçisi görevden..
  8. Kazım Karabekir'in torunundan 15..
  9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  10. Milan ve Napoli'den golsüz beraberlik
  11. Fenalaşan Atatürkçü başkana ilk..
  12. İYİ Parti'nin 166 belediye başkan..
  13. "Saldırganlar Türk askeriyle yerel..
  14. Uludağ'da kaybolan dağcılar bulundu
  15. Dehşet veren olay! Isınmak isteyen..
  16. Fahrettin Altun'dan terör açıklaması
  17. Mahalleyi havaya uçuracaktı: Ağzında..
  18. GÜNCELLEME - Brezilya'da çöken maden..
  19. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ocak 2019
  20. ABD'deki silahlı saldırılarda 5 kişi..
Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
Pentagon'dan Venezuela'ya askeri sevkiyat açıklaması
Pentagon'dan Venezuela'ya askeri sevkiyat açıklaması
Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı

Günün Karikatürü

27 Ocak 2019
Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!