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Fena yakalandılar! Oda TV ve Cumhuriyet yeni uyanıyor

Yeniakit.com.tr'nin 19 Aralık 2018 Çarşamba günü "Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ terör kampına milyonluk mobilya" başlığı ile yaptığı haberi, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, "Edindiğimiz bilgiye göre" diyerek kaynak göstermeden köşesine taşıdı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:07

Yeniakit.com.tr'den İsmail Uğur'un "Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ terör kampına milyonluk mobilya" başlığı ile FETÖ malikanesinin ofis mobilyalarının ABD'li Haworth adlı firma tarafından hibe edildiği haberi, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, kaynak göstermeden köşesine kaşıdı.

"Edindiğimiz bilgiye göre" diyerek geçiştirdi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "tek ceketim var" diyerek yıllardır duygu sömürüsü yaptığı, gerçekte ise lüks ve şatafat içinde yaşadığını haberleştiren yeniakit.com.tr'nin haberini Kansu, "FETÖ döşeme" başlığı ile takla attırdı.

Akit TV de gündeme taşıdı

Yeniakit.com.tr'nin ardından Akit TV Ankara haber müdürü Mehmet Özmen'in de ekranlarda gündeme getirdiği söz konusu haberi, Işık Kansu, Cumhuriyet'teki köşesinde "Edindiğimiz bilgiye göre" diyerek yayınlandı.

Karanlık Oda devrede

Karanlık haberiyle Türkiye'ye karşı karalama kampanyaları yürüten Oda TV ise Kansu'nun yazısını "Pensilvanya'da Gülen'in evinin mobilyalarını yenileyen firma Türkiye'de nereden çıktı" başlığı ile verdi.

'Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ terör kampına milyonluk mobilya

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:20
  1. Ankara
  2. Fetullah Gülen
  3. Cumhuriyet gazetesi
  4. Oda TV
  5. Işık Kansu

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