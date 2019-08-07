İP'li Yavuz Ağıralioğlu Kaz Dağı paylaşımı elinde patladı

Çanakkale'de Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı maden sahasında altın madeni çıkarılması için çalışmalar başladı. Sosyal medyadaki yıkım ekibi ise anında harekete geçti ve 'Kaz Dağları' üzerinden algı operasyonlarına başladı. Gerçek ise bambaşka. "Kaz Dağları yok ediliyor" yalanıyla manipülasyon yapan odaklar sosyal medyadan Kaz Dağları diye Kirazlı tepesinin fotoğrafını paylaşıyor.

İP’li vekil rezil oldu

İP’li Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Ağıralioğlu, Kaz Dağları üzerinden manipülasyon yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Kaz Dağları'nda ağaçlar kesiliyor yalanına sarılan İP’li vekil, Kaz Dağları diye fake bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları da İP’li vekile tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları "Kaz Dağlarına ait olmayan bir fotoğraf üzerinden siyaset devşirmek ayıp değil mi sayın vekil? Umarım özür dileyecek erdemi gösterirsiniz" diye yazdı.