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Fikret Orman'dan sert açıklamalar

Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, sert açıklamalarda bulundu. Orman "Boş gezen adamlar gelmişler beni irdeliyorlar. Beşiktaş için maça gidiyor musun? İstanbul'daki maça gel. Bana söyleyebileceğin bir yüreğin varsa gel yüzüme söyle" dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 13:41
Fikret Orman'dan sert açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının bugün Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşma öncesinde Antalya Beşiktaşlılar Derneğinde açıklamalarda bulundu.

Orman'ın dikkat çeken sözleri şu şekilde:

'Çıkın aday olun'

Çıkın aday olun. Çıkın diyorum ya. Bunun ayıbı yok ki. Biz adayız deyin. Kimsiniz? Bir anlatın. Mesleğiniz ne, ne yapmışsınız? Bilmem neyin şoförü Beşiktaş'ta kanaat önderi olmuş. Boş gezen adamlar gelmişler beni irdeliyorlar. Çıkın biz adayız deyin. Ne bekliyorlar? Maçı kaybetmeyi bekliyorlar.

'İstanbul'daki maça gel'

Beşiktaş'ın bayan basketbol maçı oynanıyor. Nerede Mersin'de? İstanbul'dan otobüs tutuyorlar. Mersin'den, Adana'dan ve Antalya'dan giden yok. Beşiktaş için İstanbul'da oynanan maça gel. Beşiktaş için maça gidiyor musun? İstanbul'daki maça gel. Bana söyleyebileceğin bir yüreğin varsa gel yüzüme söyle.

'Beşiktaş tarihine tarihsel imzalar attım'

Arkadaşlar ben sizin için çalışıyorum. Siz benim için çalışmıyorsunuz. Eğer bu emeği sizler hissetiyseniz, bana hissettireceksiniz. Ben bunu hissetmediğim sürece Beşiktaş başkanlığı yapmam. Beşiktaş'ın tarihine tarihsel imzalar attım. 1 kişi desin ki, Başkan bizim kaç tane kongre üyemiz var? Çıkıp biri desin. Ben sadece Beşiktaşlılara hizmet etmekle ilgilendim.

Divan Toplantısı'nda 'Başkan konuşmadan önce konuşalım' diye organizasyon yapıyorlar. Hangi tarihte kulübün başkanı konuşmadan konuşacakları? Amaç ne? Ben size söylüyorum. Aday olmaksa çıkın aday olun."

'Beşiktaş kimsenin babasının malı değil'

Beşiktaş kimsenin babasının malı değildir. Benim de 1 dönemim kaldı. Benden sonra bir başkan gelecek ve gelmelidir de. Ancak bu ayak oyunlarıyla olmaz. Dedikodu yapmadan, iş yapan insanlarla olur. Çok daha ağır konuşurum. Günü geldiği zamanda da konuşacağım. Beşiktaş'ı yönetmek popüler olduğu için yapılan bir şey değildir. Bu camiayı seveceksiniz. Bu camia için mücadele edeceksiniz. Bu camia için alın teri dökeceksiniz. (Haber 1903)

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 13:41
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. Adana
  5. Fikret Orman
  6. Beşiktaş

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