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Fen lisesi öğrencisi, okul yolunda yaşamını yitirdi

Muğla'da okuluna gitmeye çalışan fen lise öğrencisi, yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarpması sonucu hayatını kaybetti- Kaza anı minibüs kamerası tarafından da kaydedildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:30
Fen lisesi öğrencisi, okul yolunda yaşamını yitirdi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, fen lisesi öğrencisi, okuluna gitmek üzere yolun karşısına geçmek isterken bir minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Merkez Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde, 75. Yıl Fen Lisesi öğrencisi Şeymanur Gölge (17) okuluna gitmek için yolun karşısına geçmek isterken Mustafa G. yönetimindeki 48 DM 662 plakalı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ şirketine ait havalimanı minibüsünün altında kaldı.

Gölge, olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü Mustafa G. gözaltına aldı.

Kazayı öğrenen yakınlarının gözyaşı döktüğü Gölge'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza anı minibüs kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpmasıyla yolcuların da bağrışmaları yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:30
  1. Bayır
  2. Menteşe
  3. Muğla
  4. öğrenci
  5. trafik kazası

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