Fen Lisesi Çeyrek asırlık geleneği sürdürüyor

Erzincan Fen Lisesi tarafından İlkbahar mevsiminin coşkusunu yaşamak ve öğrencilere yaşatmak amacı ile 1994 yılından beri devam eden Geleneksel Bahar Şenliği düzenlendi.

Erzincan Fen Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri İlkbahar Coşkusunu birlikte yaşamak ve öğretmenler ile öğrencilerin aile ortamında bir arada bulunmalarını sağlamak amacı ile gerçekleştirilen Geleneksel Bahar Şenliği Ekşisu mesire alanında yapıldı. Fen Lisesi okul idaresi tarafından düzenlenen şenlikte birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirirleştirildi.

Okul Müdürü İdris Meral yapılan şenlik hakkında yaptığı açıklamada; ’’ 1994 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan okulumuzda her yıl geleneksel hale getirilen Bahar Şenliğimizin bu sene 25. Yılını yapıyoruz. Öğretmenler ile öğrencilerin bir aile ortamında şenlik gerçekleştirdi. Şenlik boyunca Öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte Erzincan’ın unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel geleneksel oyunlarını öğretmenleri nezaretinde oynadılar. Sınıflar arası düzenlenen çuval, yumurta taşıma, halat çekme gibi yarışmalar ile hem Gelenek ve Göreneklerimizi yaşamış ve yaşatmış oldular hem de unutamayacakları muhteşem bir gün yaşadıklarını ifade ederek Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı olan çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli,ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğunu bizlerde bu gaye ile vizyonun hedeflerine uygun şekilde bir nesil yetiştirmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

Okul Müdürü Meral, "Ayrıca öğrenciler arası iletişimi sağlamak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, teknoloji bağımlılığından uzak tutarak farklı alanlara yönlendirebilmek, yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamak ve biraz da hoş vakit geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla‘‘O Ses Fen Lisesi’’ yarışması düzenledik.Bu yarışmasının finali de şenliğimize ayrı bir renk kattı. Yarışmaya katılan ve burada sahne alan tüm öğrencilerimizi öz güvenlerinden dolayı kutluyorum’’ dedi.

Öte yandan yapılan O Ses Fen Lisesi ” yarışmasında Ayşenur Çakırbay birinci olurken, Havanın güneşli olmasını fırsat bilen öğretmen ve öğrenciler gün boyunca temiz hava ve bol güneşin tadına doyarak unutamayacakları bir bahar coşkusu yaşadılar.