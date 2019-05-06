0553 313 94 23

Fen Lisesi Çeyrek asırlık geleneği sürdürüyor

Erzincan Fen Lisesi tarafından İlkbahar mevsiminin coşkusunu yaşamak ve öğrencilere yaşatmak amacı ile 1994 yılından beri devam eden Geleneksel Bahar Şenliği düzenlendi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
Fen Lisesi Çeyrek asırlık geleneği sürdürüyor

Erzincan Fen Lisesi tarafından İlkbahar mevsiminin coşkusunu yaşamak ve öğrencilere yaşatmak amacı ile 1994 yılından beri devam eden Geleneksel Bahar Şenliği düzenlendi.


Erzincan Fen Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri İlkbahar Coşkusunu birlikte yaşamak ve öğretmenler ile öğrencilerin aile ortamında bir arada bulunmalarını sağlamak amacı ile gerçekleştirilen Geleneksel Bahar Şenliği Ekşisu mesire alanında yapıldı. Fen Lisesi okul idaresi tarafından düzenlenen şenlikte birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirirleştirildi.


Okul Müdürü İdris Meral yapılan şenlik hakkında yaptığı açıklamada; ’’ 1994 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan okulumuzda her yıl geleneksel hale getirilen Bahar Şenliğimizin bu sene 25. Yılını yapıyoruz. Öğretmenler ile öğrencilerin bir aile ortamında şenlik gerçekleştirdi. Şenlik boyunca Öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte Erzincan’ın unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel geleneksel oyunlarını öğretmenleri nezaretinde oynadılar. Sınıflar arası düzenlenen çuval, yumurta taşıma, halat çekme gibi yarışmalar ile hem Gelenek ve Göreneklerimizi yaşamış ve yaşatmış oldular hem de unutamayacakları muhteşem bir gün yaşadıklarını ifade ederek Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı olan çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli,ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğunu bizlerde bu gaye ile vizyonun hedeflerine uygun şekilde bir nesil yetiştirmek için çaba gösteriyoruz" dedi.


Okul Müdürü Meral, "Ayrıca öğrenciler arası iletişimi sağlamak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, teknoloji bağımlılığından uzak tutarak farklı alanlara yönlendirebilmek, yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamak ve biraz da hoş vakit geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla‘‘O Ses Fen Lisesi’’ yarışması düzenledik.Bu yarışmasının finali de şenliğimize ayrı bir renk kattı. Yarışmaya katılan ve burada sahne alan tüm öğrencilerimizi öz güvenlerinden dolayı kutluyorum’’ dedi.


Öte yandan yapılan O Ses Fen Lisesi ” yarışmasında Ayşenur Çakırbay birinci olurken, Havanın güneşli olmasını fırsat bilen öğretmen ve öğrenciler gün boyunca temiz hava ve bol güneşin tadına doyarak unutamayacakları bir bahar coşkusu yaşadılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
  1. sergi
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Baba Fingo'yu" beklerken büyüyen festival: Kakava
    1. "Baba Fingo'yu" beklerken büyüyen..
    2. Rus uçakları Halep’e saldırdı: 2 ölü
    3. Mercedes-Benz Aksaray’da 1,7 milyarlık..
    4. ABD’den İran’a uçak gemisi açıklaması
    5. TCMB: “Yıllık enflasyon baz..
    6. Turgutlu’da oyuncaklar oyun bileti oldu
    7. Konya’da Ramazan ayının ilk teravih..
    8. Otomobil su kanalına uçtu : 1 yaralı
    9. Kars Baraj gölünde kartpostallık..
    10. Organ naklinde Türkiye deneyimi Avrupa..
    11. ABD askerlerini istedi! Guaido..
    12. MEB öğretmen yetiştirme için taşra..
    13. Mini akıllı mühimmatlar için ihracat..
    14. Kadınlar evlendikten sonra kuaförü..
    15. Otomotivde en yüksek ikinci nisan ayı..
    16. Akhisarspor'un kader haftası
    17. Türkiye'nin su altındaki gözleri 7/24..
    18. İstinafın donanma davası kararlarına..
    19. İzzet Keribar "İstanbul'un gözü"nü..
    20. Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi..
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Diyanet’ten sigara tiryakilerini rahatlatacak oruç fetvası! Bu yöntem orucu bozmuyor
    Diyanet’ten sigara tiryakilerini rahatlatacak oruç fetvası! Bu yöntem orucu bozmuyor

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!