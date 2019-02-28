0553 313 94 23

Fen bilgisi öğretmeni mısır sapından kağıt üretti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde fen bilgisi öğretmeni olan Abdullah Tabur, bir grup öğrencisi ile birlikte iki yıllık çalışma sonucu mısır sapından kağıt ve karton üretti.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:02
Fen bilgisi öğretmeni mısır sapından kağıt üretti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde fen bilgisi öğretmeni olan Abdullah Tabur, bir grup öğrencisi ile birlikte iki yıllık çalışma sonucu mısır sapından kağıt ve karton üretti.


Fen bilgisi öğretmeni ve üç ortaokul öğrencisi mısırın sapını, tarlada arta kalan kısmını ve koçanını laboratuvar ortamında kağıt ve kartona dönüştürmeyi başardı. Yaz aylarında Çukurova bölgesinde mısır hasadının ardından yakılan anızın çevreye verdiği zarardan yola çıkan fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur öğrencileriyle birlikte iki yıl önce başlattığı projede laboratuvarda kağıt üretti.


Mısırın sapı, tarlada kalan anızı, koçanı ve aynı zamanda her türlü bitkisel atığın elektriğe de dönüşeceğini iddia eden Abdullah Tabur, bu konuda da çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Projesinin hem çevre kirliliğini azaltacağını hem de ekonomiye büyük katkısı olacağını belirten Tabur, "Tarlada kalan anız Çukurova bölgesinde çoğunlukla yakılıyor. Bu hem çevreye büyük zarar veriyor hemde toprak kalitesini düşürüyor. Öğrencilerimle birlikte 2 yıl önce bir çalışma başlattık. Anız nasıl değerlendirilir diye düşündük. Mısır sapından, buğday sapından hatta her türlü bitkisel atıktan kağıt, karton,poşet üretileceğini bulduk. Bunu da laboratuvar ortamında yaptığımız deneylerle ispatladık. Dünyanın çeşitli yerlerinde şu anda bu tür bitkisel atıklardan elektrik üretildiğini biliyoruz. Bizim şu anki yaptığımız çalışmada daha az maliyetle bu atıklardan elektrik üretmek” şeklinde konuştu.


Mısırın arta kalan bitkisel atığından kağıt ve karton üretmenin hemen hemen maliyetsiz bir iş olduğunu belirten Abdullah Tabur “Bu bitkisel atıklar 8 saat gibi kısa bir süre içinde kağıda dönüşebiliyor. Su ile bitkisel atığı kaynatıyoruz. Kaynayan ve hamur şekline gelen mısır sapı ve koçanına Çukurova bölgesinde kehribar denen ağaç bitkisel reçinesini katıyoruz. Bu şekilde çok da dayanıklı bir kağıt ve karton üretiyoruz” şeklinde konuştu.


Projeye katılan ortaokul öğrencisi Erol Kolukırık ise, “Anız yakıldığında tarlada bulunan tüm canlılar yanarak ölmektedir. Her canlının yaşama hakkı vardır. Tarladaki canlıları yakarak öldürmekte aynı zamanda günahtır. Onun için özellikle bu sebepten böyle bir çalışma yapmaya karar verdik” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırımdaki yayaları böyle ezdi
    1. (Özel) Direksiyon hakimiyetini..
    2. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata..
    3. Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan..
    4. Başkan Cavit Erdoğan’dan DPÜ Meslek..
    5. Laparoskopik cerrahi fark oluşturuyor
    6. Doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve..
    7. Başıboş köpekler korku salıyor
    8. "Kütahyamız, yatırımcının ilgisini..
    9. Tunceli’de kar 150 köy yolunu ulaşıma..
    10. (Özel) Azmin zaferi
    11. Esrarla yakalandı, araziye sakladığı..
    12. Hainler dinsiz bir nesil hedefledi
    13. "Sisi, firavunların yolunda zulme..
    14. Türkiye Milli Takımı’na seçilen YDÜ..
    15. Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı’nda..
    16. Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice..
    17. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi..
    18. Şubat doğumlu personellere doğum günü..
    19. Vardiyalı mesai yapanlar, haftada en..
    20. Ersan’lı Milwaukee Bucks, Sacremanto..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü