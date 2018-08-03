Feminazileri kudurtan protesto

Yuvaları yıkan 6284 sayılı kanun Taksim’de protesto edildi. Feminazileri kudurtan eylemde delilsiz bir şekilde erkeklerin evlerinden uzaklaştırılmasına neden olan 6284 sayılı kanunun kaldırılması talep edildi.

KEDİYİ ATMAK SUÇ, ‘BABA’YI ATMAK YASAL

Aile Hakları Platformu’nun düzenlediği protesto eyleminde “Aileyi Yıkan Yasalar Kalksın” pankartı açıldı. “6284 Yuva Yıkıyor”, “Çocuk Haczine Dur De”, “Aileyi Yıkan Savaşa Dur De” dövizlerinin taşındığı eylemde açıklama yapan Aile Hakları Platformu Başkanı Adem Çevik, “Delilsiz, şahitsiz kadının beyanı esas alınarak erkekler evden atılıyor. Evden kediyi, köpeği attığınız zaman bile cezası var ama ‘baba’yı attığınız zaman herhangi bir cezası yok” dedi.

6284 sayılı yasanın kaldırılmasını isteyerek, tek taraflı velayetin çocuk istismarı olarak yorumlanması gerektiğini savunan Çevik, şunları söyledi: “1 Ağustos’ta İstanbul Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 4. yıldönümü nedeniyle protesto etmek istedik. Bu kanunun ya iptal ya da ıslah edilmesi için bu basın açıklamasını yaptık. Evden atılan babanın evde ve mahallede itibarı zedelenmiş oluyor. 6284’ün başka zararları da var. Bu yasa aileleri parçalıyor, parçalanan ailelerin çocukları da suça daha meyilli hale geliyor.”

“MOR ÇETE” RAHATSIZ

Aile Hakları Platformu’nun yüzbinlerce 6284 mağdurunu temsilen gerçekleştirdiği eylem, kadına şiddet vakalarından nemalanan feministleri kudurttu. Kamuoyunda ‘Mor Çete’ olarak bilinen Mor Çatı Vakfı’nın bileşenleri arasında yer alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, 6284’e karşı düzenlenen eylemin suç olduğunu öne sürdü. Feminist Kav, “Yasal bir kanunu protesto etmek yasa dışıdır. Diğer kadın örgütleriyle birlikte Suç duyurusunda bulunacağız” açıklaması yaptı. Kav’ın açıklaması, şapka kanununa itiraz edenlerin İstiklal Mahkemeleri’nde idam edildiği tek parti diktatörlüğü dönemine özlem olarak yorumlandı.