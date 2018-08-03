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Feminazileri kudurtan protesto

Taksim'de yuvaları yıkan 6284 sayılı kanun protesto edildi. Düzenlenen gösteri, feminazileri kudurttu!..

03 Ağustos 2018 Cuma 12:11
Feminazileri kudurtan protesto

Yuvaları yıkan 6284 sayılı kanun Taksim’de protesto edildi. Feminazileri kudurtan eylemde delilsiz bir şekilde erkeklerin evlerinden uzaklaştırılmasına neden olan 6284 sayılı kanunun kaldırılması talep edildi.

KEDİYİ ATMAK SUÇ, ‘BABA’YI ATMAK YASAL

Aile Hakları Platformu’nun düzenlediği protesto eyleminde “Aileyi Yıkan Yasalar Kalksın” pankartı açıldı. “6284 Yuva Yıkıyor”, “Çocuk Haczine Dur De”, “Aileyi Yıkan Savaşa Dur De” dövizlerinin taşındığı eylemde açıklama yapan Aile Hakları Platformu Başkanı Adem Çevik, “Delilsiz, şahitsiz kadının beyanı esas alınarak erkekler evden atılıyor. Evden kediyi, köpeği attığınız zaman bile cezası var ama ‘baba’yı attığınız zaman herhangi bir cezası yok” dedi.

6284 sayılı yasanın kaldırılmasını isteyerek, tek taraflı velayetin çocuk istismarı olarak yorumlanması gerektiğini savunan Çevik, şunları söyledi: “1 Ağustos’ta İstanbul Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 4. yıldönümü nedeniyle protesto etmek istedik. Bu kanunun ya iptal ya da ıslah edilmesi için bu basın açıklamasını yaptık. Evden atılan babanın evde ve mahallede itibarı zedelenmiş oluyor. 6284’ün başka zararları da var. Bu yasa aileleri parçalıyor, parçalanan ailelerin çocukları da suça daha meyilli hale geliyor.

“MOR ÇETE” RAHATSIZ

Aile Hakları Platformu’nun yüzbinlerce 6284 mağdurunu temsilen gerçekleştirdiği eylem, kadına şiddet vakalarından nemalanan feministleri kudurttu. Kamuoyunda ‘Mor Çete’ olarak bilinen Mor Çatı Vakfı’nın bileşenleri arasında yer alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, 6284’e karşı düzenlenen eylemin suç olduğunu öne sürdü. Feminist Kav, “Yasal bir kanunu protesto etmek yasa dışıdır. Diğer kadın örgütleriyle birlikte Suç duyurusunda bulunacağız” açıklaması yaptı.  Kav’ın açıklaması, şapka kanununa itiraz edenlerin İstiklal Mahkemeleri’nde idam edildiği tek parti diktatörlüğü dönemine özlem olarak yorumlandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 12:11
  1. İstanbul
  2. feminazi
  3. 6284 sayılı kanun

YORUM YAZ

  • Erol sarualan Bilecik.Erol sarualan Bilecik.19 dk önce
    Erkekler köle değil erkekler kocadır erkekler babadır. hem ömür boyu erkeğin parasını alacaksın hem de erkeğe; hayvan köpek sapık muamelesi yapacaksınız.
  • Cemildurmazadanali..Cemildurmazadanali..21 dk önce
    Yeni Akit gazetesi sizden Allah razı olsun bu konuyu sürekli gündemde tuttunuz. Hatta feminist kadın dernekleri bile sizin sayenizde Yeni Akit gazetesi okuyor ve burada 6284 sayılı yasayı savunan yorumlar yapıyor. Ama gerçek şu ki 6284 sayılı yasa aileleri parçalıyor çocukları babasız büyütüyor kadına sınırsız haklar vermek aileyi korumaz parçalar
  • Selim aydın45Selim aydın4534 dk önce
    Bu kanun aileleri parçalıyor. Bu ülkeyi feminist eşcinsel kadın dernekleri yonetmemeli. Çoğu suç örgütünün isminde de; eşitlik, özgürlük, barış sözcükleri geçiyor.
  • Ahmet 25Ahmet 2540 dk önce
    6284 sayılı yasa kaldırılmalı. Erkekleri kölelestiriyor.
  • Aydın merkezli_21Aydın merkezli_2128 dk önce
    Aile içinde ki tüm hakları kadına verince; ne kadın cinayetleri biter nede aile ayakta kalır. Müebbet nafaka kalkmalı, 6284 sayılı zulüm yasası değiştirilmeli.
  • AhmetAhmet43 dk önce
    Bu yasayı çıkaranın Allah belasını versin...
  • receprecep36 dk önce
    feminist kav yazının sonunda kendini tam itiraf etti.şapka giyenlerin tarafında olup şapka giymeyenleri idam edenleri dikdatör yaptı yani kendisini de dikdatör yaptı.yani sağdan gösteriyor soldan yumruğu çakıyor......kendilerini akıllı zannediyor.sen kim kadını korumak kim...... hadi git.......
  • Halim Kandemir 56Halim Kandemir 5630 dk önce
    Feminist kadın derneklerinden korkmadan 6284 sayılı yasa değişmeli.
  • Mustafa durmayanMustafa durmayan20 dk önce
    6284 sayılı yasa acilen değişmeli brütten kalkmalı Müebbet nafaka kalkmalı çocuk velayetleri ortak olmalı. Erkekler 30 yıl önce boşandığı karısının maaşını üçte ikisini vermemeli çalışamayan erkek nafaka ödemeli sadece çocuğuna bir miktar para vermeli
  • Klavuzu Avrupa/sapık olnaninKlavuzu Avrupa/sapık olnanin22 dk önce
    Yasanin kaynagi Sapik Avrupa. Zaten ulkedeAvrupa hukukuna tabi. Darul harp mi darul islam mi belli degil. Arafta, iki arada. Ne Muhammed'e sav yar ne İsa'ya yaran olabiliyoruz.
  • Mehmetcan0090Mehmetcan009034 dk önce
    6284 sayılı yasa, acilen kalkmalı.
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