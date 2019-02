Felçli kuzunun yürümesi için düzenek kurdu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir çiftçi ön ayakları felçli doğan ve “Prenses” adını verdiği kuzunun hem hareket edebilmesi, hem de yürüyebilmesi için düzenek kurdu.

Salihli’nin Çavlu Mahallesi civarında çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Hafiye-Ahmet Akçam çiftinin Doğu Friz ırkı koyunlarından “Kraliçe” adını verdikleri koyun üçüz doğurdu. Ancak üçüz kuzulardan birisi felçli doğdu. Akçam çifti de ön ayakları felçli doğan ve “Prenses” adını verdiği kuzusuna hareket edebilmesi için çözüm bulup, düzenek kurdu. Çift, iki direk arasına ip gerdirip, Prensese de torunları Mert’in kazağını giydirdi. İpi kazağın içinden geçiren çift, Prensesin rahat hareket edip yürümesini sağladı.

“Bu bizdeki hayvan sevgisi”

Üç kuzudan birisinin sakat doğduğunu belirten Ahmet Akçam, kuzuyu veteriner hekim kontrolünde baktıklarını söyledi. Mamasını kendilerinin hazırladığını belirten Akçam “Mamasına her gün 2 tane yumurta sarısı karıştırıyoruz. Şu an ayakları iyi oldu. Ayaklarına basamıyordu, ama şu an basabiliyor. Kuzumuzu soğuk havalarda üşümesin diye evde baktık. Bu bizdeki kuzu sevgisinden geliyor” dedi.

“Torunum sevmek için okula gitmiyor”

Akçam “İp gerdirip, kuzuyu da torunum Mert’in kazağını giydirdik. Bu sistemle kısacası fizik tedavi uyguladık. Yaptığımız sistemle Prensesi kurtarıp, hayata tutundurduk. Prenses ile torunum ikisi çok iyi anlaşıyor. Torunum mamasını içirmek için her gün buraya geliyor. Çünkü gelmediği gün olmuyor. Prenses için zaman zaman gittiği anaokulunu terk ediyor. Kısacası Prensesi sevmek için okula gitmiyor” dedi.

“Her gün ayaklarına masaj yapıyorum”

Prensesin ayaklarına zeytinyağı ile masaj yaptıklarını belirten Hafiye Akçam “Her gün sabah akşam hakiki zeytinyağı ile ovarak masaj yapıyorum. Kuzumuzun iyi olması için bakıyoruz. İnşallah iyi olacak. İlk güne göre çok iyi durumda, çünkü hiç yürüyemiyordu” dedi. Akçam, kuzuyu havanın soğuk olduğu günlerde sobanın yanında, kutu içinde baktığını söyledi.