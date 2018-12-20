Felçli çocuklar "Masal TV" için üretecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin (TOFD) felçli çocukların yeteneklerini geliştirmek için hayata geçirdiği internet tabanlı Masal TV Projesi'nin açılışı yapıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen 10-16 yaş arasındaki omurilik felçlisi 30 çocuk ve genci kapsayan projeye, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi (BÖTE) de katkı sağlıyor.

Proje kapsamında, 30 felçli çocuk, uzmanlardan 250 saat eğitim alacak. Yaratıcı yazarlık ve temel bilgi iletişim teknolojileri eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar, projelerini animasyon ve çizgi film haline getirerek Masal TV'de yayınlayacak.

Masal TV'nin tanıtım programı Bakırköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TOFD Genel Başkan Ramazan Baş, konuşmasında, ulusal ve uluslararası platformlarda çocuk ve gençlerin hayatlarında yeni bir yol açacak böyle bir projeye henüz rastlamadıklarını belirtti.

Çocukların ve ailelerinin projeyi heyecanla sahiplendiklerini dile getiren Baş, "20 yıldan beri hedef kitlemiz ana okulundan üniversiteye kadar çocuklar ve gençler öncelikle. Onları öncelikle korumaya çalışıyoruz. Yaşam kalitelerini yükseltmek için hayata hazırlanmalarını sağlıyoruz." dedi.

Baş, şöyle konuştu:

"Bu projenin gerçek anlamı şu; hayata 1-0 yenik başlayan çocuklarımız, çok fazla toplumda görünmeyen, onlara nasıl yaklaşılacağını bilmeyen çocuklarımız büyüklere kendilerini anlatsınlar istedik. Engelli olmayan çocuklara da anlatsınlar. Okullara gidip yaptıkları değerli çalışmaları anlatsınlar istedik. Böylece o 1-0'lar 2-0'lar kalksın ortadan ve ne kadar önemli yeteneklerinin olduğunu görelim hep birlikte. Çünkü biz biliyoruz bunu, onların yetenekleri geliştikçe toplumda liderler yetişiyor. Bugün de bu yaştaki yazarlar ilerde çok önemli söz sahibi aydınlar ve yazarlar olacak, buna inanıyoruz."

Çocukların hayallerinin yetişkinlerin hayallerinden daha zengin ve geniş olduğuna vurgu yapan Baş, "Tabii çocuklar bulundukları ortamlarda hep engellerle uğraşmak zorunda kaldıkları için hayalleri bazen köreliyor. Biz bu projede hayallerini daha da büyüyüp genişlemesini ve o hayallerle topluma önemli mesajlar vermelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çocukların yazıp dijital ortama taşıdıkları filmlerin Masal TV'nin yanı sıra birçok dijital platformda da yayınlanacağı kaydeden Baş, çocukların aynı zamanda spor, tiyatro, dans ve müzik gibi yeteneklerinin de atölye çalışmaları ve ek sosyal imkanlarla sağlanacağını sözlerine ekledi.

Etkinlikte, projenin içeriğine ilişkin bilgiler aktarılırken, sunum yapıldı. Ayrıca, Masal TV'ye destek veren katılımcılar da birer konuşma yaptı. Destekçilere ve katılımcılara sertifika ve plaket takdim edildi.