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Felaket tellallarına seslendi! 'Pişman mısınız? Özür dileyecek misiniz?'

Yeni başlatılan sıfır otomobil kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, geçtiğimiz yıl "faiz yüzde 50, enflasyon yüzde 60 olacak" diyenlerin olduğunu hatırlatarak "O söylediklerinizden pişman mısınız? Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:23
Felaket tellallarına seslendi! 'Pişman mısınız? Özür dileyecek misiniz?'

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yeni başlayan sıfır kampanyasına ilişkin olarak, "Türkiye tarihinde ilk defa bu yapılıyor. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür etmekte fayda görüyorum." dedi. Ortada büyük bir yük olduğunu ve bunun paylaşılması sonucunda otomotiv sektörünün ve yetkili satıcılarının önünün açıldığını belirten Şahsuvaroğlu, geçen sene "faiz yüzde 50, enflasyon yüzde 60 olacak" diyenlerin olduğunu hatırlatarak Şahsuvaroğlu, "Şimdi gelinen noktada özür dilemeyi düşünüyorlar mı?" şeklinde konuştu.

“Özür dileyecek misiniz?"

Geçen sene ağustos ayı sonrasında yaşanan dönemi hatırlatan Şahsuvaroğlu, "Faizlerin yüzde 50’ye çıkacağı, enflasyonun yüzde 60’a çıkacağı, dolar kurunun 8-10 mertebesine gideceği, Türkiye’nin bu türbülanstan kurtulamayacağı söyleniyordu." hatırlatmasında bulundu.

Bugün gelinen nokta bambaşka bir yerde olunduğunu vurgulayan Şahsuvaroğlu, "O söylediklerinizden pişman mısınız? Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" dedi. Yeni ekonomi programına da tam destek veren Şahsuvaroğlu, "Aynı gemideysek hepimiz aynı istikamete bakmalıyız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:23
  1. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu

YORUM YAZ

  • AliAli2 dk önce
    Valla ben 1-2 sene evel aylık 600 TL olan mutfak alışverişimi şimdi 1500 liraya zor yapıyorum artık enflasyon faiz ne olmuş bilmem, palavralara karnımız tok. Her dört gençten biri işsiz, gençler babasının anasının eline bakıyor, elektrik, su, doğalgaz parası telefon parası hele bir de ev kiraysa yandın. Her gün her şeye zam geliyor, bilmem ne derneği başkanı efendi!
  • Murat gözükaraMurat gözükara5 dk önce
    Bunlar özür dilemez.. Senin dinlemeni beklerler...
  • vatandas ekonomisivatandas ekonomisi12 dk önce
    dalga mı geçiyorsunuz pazara çarşıya çıkın da geçen yıl ki daha doğrusu ondan evvelki fiyatlarla bir karşılaştırın herşey iki kat artmış siz %50- %60 dan bahsediyorsunuz. milletin aklı ile alay mı ediyorsunuz yoksa gel vatandas ucuza kredi diye halka biraz da borçlanmayı mı tavsiye ediyorsunuz. 

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