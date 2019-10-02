Felaket tellallarına seslendi! 'Pişman mısınız? Özür dileyecek misiniz?'

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yeni başlayan sıfır kampanyasına ilişkin olarak, "Türkiye tarihinde ilk defa bu yapılıyor. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür etmekte fayda görüyorum." dedi. Ortada büyük bir yük olduğunu ve bunun paylaşılması sonucunda otomotiv sektörünün ve yetkili satıcılarının önünün açıldığını belirten Şahsuvaroğlu, geçen sene "faiz yüzde 50, enflasyon yüzde 60 olacak" diyenlerin olduğunu hatırlatarak Şahsuvaroğlu, "Şimdi gelinen noktada özür dilemeyi düşünüyorlar mı?" şeklinde konuştu.

“Özür dileyecek misiniz?"

Geçen sene ağustos ayı sonrasında yaşanan dönemi hatırlatan Şahsuvaroğlu, "Faizlerin yüzde 50’ye çıkacağı, enflasyonun yüzde 60’a çıkacağı, dolar kurunun 8-10 mertebesine gideceği, Türkiye’nin bu türbülanstan kurtulamayacağı söyleniyordu." hatırlatmasında bulundu.

Bugün gelinen nokta bambaşka bir yerde olunduğunu vurgulayan Şahsuvaroğlu, "O söylediklerinizden pişman mısınız? Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" dedi. Yeni ekonomi programına da tam destek veren Şahsuvaroğlu, "Aynı gemideysek hepimiz aynı istikamete bakmalıyız." diye konuştu.