Felaket tellalları neredesiniz? Alın bu da size kapak olsun

"Pandemi, küresel enflasyonun etkisiyle yükselen kiralar ve her eğitim-öğretim yılı öncesinde yaşanan 'mevsimsel' yığılmalar nedeniyle geçen yıl birkaç üniversiteli gencin yurt bulamamasından nemalanmaya çalışanların, bu vesile ile yeri göğü inletenlerin sesini duyan var mı? Yok, çünkü hepsi sus pus oldu" ifadelerini kullanan Yüksel Aytuğ, AK Parti iktidarının, her zaman olduğu gibi büyük fedakarlıklarla üniversite öğrencilerinin her sorununa kısa zamanda çözüm bulduğuna işaret etti.

Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Pandemi, küresel enflasyonun etkisiyle yükselen kiralar ve her eğitim-öğretim yılı öncesinde yaşanan "mevsimsel" yığılmalar nedeniyle geçen yıl birkaç üniversiteli gencin yurt bulamamasından nemalanmaya çalışanların, bu vesile ile yeri göğü inletenlerin sesini duyan var mı? Yok, çünkü hepsi sus pus oldu. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çocuklarını, gençlerini sokakta bırakacak değildi ve her zaman olduğu gibi büyük fedakarlıklarla üniversite öğrencilerinin her sorununa kısa zamanda çözüm buldu. Türkiye'nin her ilinde yeni yurtlar açıldı, mevcut yurtların kapasiteleri arttırıldı. Öğrenim kredilerinin faizleri silindi. KYK kredileri arttırıldı. Öğrencilerin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar iki-üç kat arttırıldı. Evlatlarımız Cumhuriyet tarihinin en büyük devlet yardımını bu dönemde aldılar. Bunu söylemek kolay ama yapmak o kadar basit değildi. Eğitime önem veren bir Türk vatandaşı olarak bunu hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na içtenlikle teşekkür ediyorum."