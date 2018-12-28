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Endonezya 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı

Geçtiğimiz günlerde en az 426 kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketi yaşayan Endonezya, bu sefer de depremle sallandı. Batı Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Aralık 2018 Cuma 07:57
Endonezya 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, merkez üssü eyaletin başkenti Manokwari'nin 55 kilometre güneyi olan yer sarsıntısının 26 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

Deprem sonrası, BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi.

Açıklama yok

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık bin 500 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 07:57
  1. Endonezya
  2. deprem

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