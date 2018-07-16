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Fehmi Koru'nun kardeşinin emekliliği istendi

BM'nin Cenevre ofisinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde merkeze çekildiği iddia edilen gazeteci Fehmi Koru'nun kardeşi Naci Koru'nun emekliliği istendi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:19
Fehmi Koru'nun kardeşinin emekliliği istendi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan gazeteci yazar Fehmi Koru’nun kardeşi Naci Koru’nun emekliliği istendi.

FETÖ’nün en azılı olduğu dönemde Dışişleri Bakanlığında kritik görevler yapan Naci Koru’nun yakın bir zaman sonra emekli olacağı konuşuluyor. Geçen haftalarda Fehmi Koru’nun BM Cenevre Ofisi’nde Türkiye Daimi Temsilciliği görevinden alındığı ve merkeze çekildiği iddia edilmişti.

Aydınlık'ın haberine göre; Naci Koru sadece merkeze çekilmedi, emekliliği de istendi. Koru’nun da kısa bir zaman sonra emekli olacağı belirtildi. Koru’nun neden merkeze çekildiği ve emekliliğinin istendiği ise bilinmiyor.

15 TEMMUZ SONRASI GÖREVİNDEN ALINMIŞTI

1981 yılında Dışişleri Bakanlığına giren Koru, 2002-2007 yılları arasında Chicago Başkonsolosluğu, 2007-2009 yılları arasında da Riyad Büyükelçiliği görevlerini yürütmüştü. Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olmasından hemen sonra 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı idari işler müsteşar yardımcılığı görevine getirilen Koru, Mart 2012 itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olmuştu. Koru, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Kasım 2016 tarihinde bakan yardımcılığı görevinden alınıp, BM Cenevre Ofisi’nde Türkiye Daimi Temsilcisi yapılmıştı.

FETÖ OKULLARI İLE İLGİLİ SÖZÜ

Naci Koru’nun Dışişleri’nde etkin olduğu dönemde çok sayıda FETÖ mensubunun bakanlığa girdiği, bakanlık kulislerinde de Koru’nun örgütle bağlantısının olduğu iddiaları konuşulmuştu. Koru, FETÖ’nün yurtdışındaki okullarını “Türk dış politikasının en önemli aktörü” olarak niteliyordu. 

ABDULLAH GÜL İLE AKRABA

Özellikle Davutoğlu döneminde yükselen Koru’nun Abdullah Gül ile de akrabalığı bulunuyor. Ali Naci Koru’nun eşi Canan Koru’nun, Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül ile kardeş çocukları oldukları ortaya çıkmıştı. Koru’nun oğlu Selim Koru da son seçimde Meral Akşener’in medya danışmanlığını yaptığını söylemişti.

GÜLEN’DEN ÇIKAN KORU’NUN EVİNE GİTMİŞ

Bir zamanlar Gülen’in Türkiye’deki en güçlü sesi Hüseyin Gülerce de 18 Kasım 2005 yılında Zaman gazetesindeki köşesinde Naci Koru ile ilgili ilginç bir ayrıntıya yer vermiş, Cengiz Çandar’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerle Pensilvanya’da Gülen’i ziyaret ettikten sonra Koru’nun evini ziyarete gittiklerini anlatmıştı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:19
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