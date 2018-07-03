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Olay iddia: Fehmi Koru'nun kardeşi merkeze alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Fehmi Koru'nun kardeşi Naci Koru'nun, merkeze çekildiği iddia edildi.

03 Temmuz 2018 Salı 15:46
Olay iddia: Fehmi Koru'nun kardeşi merkeze alındı

24 Haziran seçimleri geride kalırken, seçimin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı'nda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Aktif olarak BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi görevini yürüten Naci Koru'nun merkeze çekildiği konuşuluyor. Naci Koru, aynı zamanda Fehmi Koru'nun kardeşi.

1981'DEN BERİ DIŞİŞLERİNDE

Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Naci Koru, merkeze çekildi. Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi olan Koru, Dışişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevine kadar yükseldi. Naci Koru, 1981'den beri Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapıyor. Naci Koru'nun oğlu Selim Koru'nun da seçim sürecinde Meral Akşener'in medya danışmanlığını yaptığı söylenmişti.

"ARABULUCULUK GÖREVİ"

Naci Koru'nun, Fehmi Koru'nun kardeşi olması ise çeşitli spekülasyonlara sebep oldu. Fethullah Gülen ile AK Parti arasında arabuluculuk yaptığını bizzat ifade eden Fehmi Koru; 17-25 Aralık sonrasında FETÖ ile AK Parti arasında patlak veren krizle ilgili olarak, Pensilvanya'ya Fethullah Gülen ile görüşmeye gönderildiğini iddia etmişti.

ÇOK SAYIDA DİPLOMATİK GÖREV

İzmir İmam Hatip Lisesi'ni, ardından Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Naci Koru, ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Avusturya ve İtalya'da, ayrıca BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Daimi Temsilciliği'nde diplomatik görevlerde bulundu. Son olarak da Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği görevinde bulunan Koru, aktif olarak BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi görevini yürütüyordu.

Kaynak: Son Dakika

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 15:46
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  5. Ankara
  6. İtalya
  7. Arabistan

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  • Yunus 16Yunus 169 dk önce
    BUGÜNE KADAR BEKLENMESİ HATA, 15 TEMMUZ ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİ? BU ADAMIN NESİNE GÜVENİLİR. HER YERİ SARAN FETÖ EN ÇOK DA DIŞIŞLERİNDE,
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