Fehmi Koru'dan tepki çeken yazı! Abdullah Gül gibi o da karşı çıktı

Birçok emekçinin işten atılarak PKK'lı teröristlere peşkeş çekildiği belediyelere kayyım atanmasına Fehmi Koru da karşı çıktı.

Fehmi Koru, Van, Mardin ve Diyarbakır'a atanan kayyım kararlarıyla ilgili olarak, "Görevden almadan sonra yapılan resmi açıklamalar, seçilmiş başkanların geçmişe ait dosyalarını gerekçe gösteriyor. İyi de, dosyaları var idiyse, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), şimdi görevden alınan kişilerin adaylığını seçim öncesinde neden onayladı? YSK tarafından aday olmalarında mahzur bulunmamış kişiler seçime girdiler ve vatandaşın oyuyla belediye başkanı seçildiler. Türkiye’de kararların çoklu bir zeminde alınmadığını, önemli her konunun en yüksek irade tarafından kararlaştırıldığını bilmesek, seçilmiş belediye başkanlarını görevden alma kararının AK Parti’yi kötü duruma düşürmek isteyen birilerinin işi olduğunu bile düşünebilirdik" dedi.

Terörle bağlantılı üç ismi savundu

Koru, PKK'ya açıkça finansman sağlayan üç ismin görevden alınmasının Türkiye'nin uluslararası arenadaki itibarını zedeleyeceğini iddia ederek tepki çeken yazısını şöyle sürdürdü:

Ülkenin önünü kesen, bu sebeple sıkıntıya sokan en önemli sorunumuz, ağırbaşlı bir devlet adamı kimliğine sahip Ahmet Türk’ün Mardin belediye başkanlığında siyasi ehliyeti sorgulanarak mı çözülecek?

Hukuk eğitimli, milletvekili olduğu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi’nde (NATOPA) TBMM’yi temsil etmiş olan Bedia Özgökçe Ertan‘ın Van’da görevden alınmasının gerekçesini hadi bizler kabul ettik diyelim, kendisini NATOPA’dan tanıyan başka ülkelerden siyasileri buna nasıl inandıracağız?

Tıp eğitimi almış, kulak-boğaz-burun ve genel cerrahi uzmanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın Diyarbakır’a belediye başkanı olarak ne kazandıracağını/kaybettireceğini hele bir görebilseydik…

Neden kayyım atandığı açıklanmıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kayyım atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.” ifadelerine yer verdi.