Faruk Çelik'in "Yüzde 40 yetsin" çıkışının ardından Fehmi Koru'dan ilginç iddia! "Meral Akşener kendiliğinden çekilebilir"

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün trenden inmesiyle birlikte muhalefeti gazlamaya başlayan Fehmi Koru, kişisel İnternet sitesinde Faruk Çelik'in, "Yüzde 40 alan Cumhurbaşkanı olsun" teklifiyle ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı. İttifak denklemlerinin yeniden belirlenebileceğini savunan Koru, İYİ Parti'nin de Cumhur İttifakı’na dahil olma ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yan yana gelme ihtimalinin düşük olduğunu ileri süren Fehmi Koru, iki ismin 1 hafta arayla hastaneye kaldırılmasının ardından, Akşener veya Bahçeli'nin görevi bırakma ihtimaline değindi.

24 Haziran seçimine ilişkin, "Herkesin kendi adayıyla katıldığı bir seçim olsaydı, adayların hiçbiri yüzde 50’nin üzerinde oy alamayacağı için, cumhurbaşkanı ancak ikinci turda seçilebilecekti." ifadesini kullanan Koru, "Sanırım AK Parti’de seçim hesapları yaparken parmaklarını kullananlar dahi, kendi partileri ile MHP’nin birlikteliğinin ilk turda oyların yüzde 40’nın üstünü yakalayabilse bile, ikinci tura kalındığında ‘yüzde 50+1’i bulmanın zor olacağını görebiliyorlar. Faruk Çelik’in 'Seçim için yüzde 40 yeterli olmalı' açıklaması onun da bu hesabı yapanlardan olduğunun işareti. Zaten, galiba bu sebeple, ‘Cumhur İttifakı’ içerisine İYİ Parti’yi de çekme planları gündeme geliyor." diye yazdı.

"Büyük buluşma için kendiliğinden çekilme..."

MHP ve İYİ Parti tabanlarının benzer ideolojilere sahip olduğuna dikkat çeken Fehmi Koru, Akşener ve Bahçeli'nin bir araya gelmesinin zor olduğuna işaret ederek şunları yazdı:

Peki, ya iki parti liderinden biri denklemden çıkarsa ve bu durum da buluşmayı kolaylaştırır? Hayır, iki liderin bir hafta içerisinde birbiri ardına hastanelik olmaları sonrası ortalığı saran komplo teorileri türünden bir denklem-dışı kalıştan söz etmiyorum. Biri, -büyük ihtimalle Meral Akşener olabilir bu ‘biri’ dediğim- kendiliğinden kenara çekilebilir pekala.

[Bunun da bir başka ‘komplo teorisi’ konusu olduğunu, İYİ Parti’nin kuruluşundan beri birilerinin Meral Akşener’e bakarak İYİ Parti’ye ‘muvazaa partisi’ dediklerini biliyorum elbette. Ama benim burada söylediğim o da değil. Kendiliğinden, büyük buluşmayı sağlamak için bir çekilmeden söz ediyorum.]

(...)