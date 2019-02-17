Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı

Fehmi Koru, yerel seçimlere ilişkin kaleme aldığı yazısında, CHP'nin seçim stratejisini eleştirerek seçimlerin neden kaybedildiğini yazdı.

Yazısında, CHP'nin algıyı değiştirdiğini ancak bunun yetmediğini söyleyen Fehmi Koru, "Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP hakkındaki ‘algı’yı aşmak ve mümkünse değiştirmek için çaba sarf ediyor. Devlet Bahçeli‘ye ve MHP’ye itirazlarını bir parti oluşturarak ilan etmiş İYİ Parti kadrosu ve Saadet Partisi ile ‘ittifak’ kurması CHP’nin, biraz da ‘algı’ çemberini kırma çabasıyla izah edilebilir. Yalnız o değil, klasik CHP’li denilemeyecek isimleri listelerinden Meclis’e taşımasını, bazı il ve ilçelerde de aynı yola başvurmasını da algı tazeleme amaçlı hamleler olarak görebiliriz. CHP eski dönemiyle özdeşleştirildiği (bazı hataların yapıldığı) ve o algı yüzünden seçimleri kaybediyor" dedi.