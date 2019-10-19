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Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru 'Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı! Mossad’ı yere göre sığdıramadı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru, Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’yı temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı hedef aldı. Harekat ile sahada, ABD’ye talepleri kabul ettirerek de masada kazanılan zaferi görmezden gelen Koru, yaşanan gelişmeleri İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın önceden bildiğini ileri sürerek Türkiye'nin zaferini gölgelemek istedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 18:33
Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru 'Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı! Mossad’ı yere göre sığdıramadı

Yeni parti iddiaları ile gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerden yazar Fehmi Koru, yazısında ‘Barış Pınar Harekatı’ ile ilgili skandal ve bir o kadar da trajikomik bir iddiayı ortaya attı.

Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı

Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK ve destekçisi ABD’ye diz çöktürerek ‘güvenli bölge’ konusunda amacına ulaşmasına ‘kör, sağır ve dilsiz’ kalan Koru, terör devleti İsrailin istihbarat örgütü MOSSAD’ın yaşanan gelişmeleri önceden bildiğini ileri sürdü.

ABD'yi kimin yönettiğini unuttu

ABD ve İsrail’in eşgüdümlü çalıştığı için konuyla ilgili bilgilerin İsrail ile de paylaşılabileceğini düşünemeyen Koru, MOSSAD’aa yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesinde olduğunu iddia ettiği bir haritaya değindi.

Koru yazısında, "Eski okurlarım bilirler; benim yakın takibe aldığım kaynaklarımdan biri de DEBKAfile adlı İsrail haber sitesidir. Sitenin iki kurucusundan biri daha önce İsrail’in iç (Shin Bet), diğeri de dış (Mossad) istihbarat örgütlerinde çalışmış gazeteci kökenli kişilerdir. Başka yerlerde rastlamadığım bazı ilginç haberleri ilk o siteden öğrenmişimdir" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı ve ABD ile anlaşmaya dikkat çeken Fehmi Koru, sitede yer alan haberle operasyonun başladığı gün, bugün gelinen noktanın MOSSAD tarafından önceden planlandığı hezayanını savundu.

Fehmi Koru sitede yer alan şu ifadeleri paylaştı;

“Askeri kaynaklarımız, Tayyip Erdoğan’ın, 7 Ekim Cumartesi günü Donald Trump’la yaptıkları telefon konuşmasında oluşmasını kararlaştırdıkları güvenlik bölgesi sınırlarını aşacağını sanmıyorlar.”

"Bu haber, yukarıda da belirttiğim üzere, ilk Türk askerinin sınırı geçtiği gün (9 Ekim’de) yayına girdi" diyen Fehmi Koru, “Nereden biliyorlar” diye sorarak hezeyanlarına şöyle devam etti;

"Yukarıda Debka’dan sunduğum 9 Ekim (müdahalenin ilk günü) tarihli haber ve analizi ilginç buldunuz mu? Ben buldum da. Olayı biraz da ilk gündem edindiğim bu bilgiyi aklımda tutarak izledim. Çatışmasızlığı sağlayan Dünkü mutabakat sonrasında oluşan bölgenin haritasıyla mukayese edebilesiniz diye Debka’nın 9 Ekim tarihli haberinde sunduğu haritayı da burada bilginize sunuyorum."

İşte Koru’nun paylaştığı o harita;

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Türkiye'nin zaferini gölgelemeye çalışıyor

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna olası bir harekat konusunda uzun bir süre ABD tarafı ile görüşmeler yapmasını, belirlenen noktalardan askerlerini çekmesini istediğini ve ABD’nin esasında İsrail tarafından kontrol edildiğini görmezden gelen Koru’nun kendince Barış Pınarı Harekatı’nın başarısını küçümsemek ve masada kazanılan diplomatik zaferi sekteye uğratmak amacıyla ‘her şey önceden planlandı’ algısı oluşturmaya çalışması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Türkiye 'Barış Pınarı harekatı'nı başlamadan önce bölgede bulunan taraflara haber vermiş ve harekatın hangi bölgeleri kapsayacağı konusunda da bilgilendirme yapmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 18:33
  1. Abdullah Gül
  2. MOSSAD
  3. DebkaFile
  4. İsrail
  5. Fehmi Koru
  6. Barış Pınarı Harekatı
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