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Fed’in faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararından sonra dolar ne oldu?

Dünyanın beklediği Fed’in faiz karrı son dakika olarak açıklandı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz karanını açıkladı. Son dakika olarak açıklanan Fed’in faiz kararı ne yönde oldu? Fed faizi artırdı mı? Fed’in faiz kararından sonra dolar ne oldu?

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:05
Fed’in faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararından sonra dolar ne oldu?

Dünyanın beklediği Fed’in faiz karrı son dakika olarak açıklandı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz karanını açıkladı. Son dakika olarak açıklanan Fed’in faiz kararı ne yönde oldu? Fed faizi artırdı mı? Fed’in faiz kararından sonra dolar ne oldu?

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed 25 baz puan faiz artışı yaptı.

FED'İN FAİZ KARARINDAN SONRA DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar/TL kuru gün içinde en yüksek 6.18 seviyesini gördü, en düşük ise 6.08 seviyesindeydi. Doların Fed öncesi 6.09 seviyelerinde düşüşünü sürdürdüğü görüldü. 1 Ağustos’ta gerçekleşen Fed toplantısında faizler yüzde 1.75-2.00 bandında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. faiz artışını yaparak faiz oranlarını %2-2.25 aralığına yükseltmesi bekleniyordu ancak çoğu piyasa uzmanı 2019'a ilişkin faiz artışı sinyallerinin daha kritik olacağına dikkat çekiyordu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:05
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