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Federer ve Serena Williams , ABD Açık'ta çeyrek finalde

- Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, çeyrek finale çıktı- Tek kadınlarda dünya 2 numarası Barty ve 3 numarası Pliskova 4. turda elenirken, Serena Williams çeyrek finale yükseldi

01 Eylül 2019 Pazar 23:45
Federer ve Serena Williams , ABD Açık'ta çeyrek finalde


İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda Avustralyalı 2 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ve Çek 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova dördüncü turda elenirken, ABD'li dünya 8 numarası Serena Williams ile tek erkeklerde İsviçreli 3 numaralı seribaşı Roger Federer çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında dünya 8 numarası Serena Williams, dördüncü turda 22 numaralı Hırvat Petra Martic ile karşılaştı.

Williams, 1 saat 32 dakika süren karşılaşmada, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

ABD'li tenisçi, çeyrek finalde Çinli Qiang Wang ile eşleşti.


-Federer çeyrek finalde


Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, Belçikalı David Goffin ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Federer, rakibini 6-2, 6-2 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

İsviçreli tenisçi, çeyrek finalde Grigor Dimitrov ile karşılaşacak.


- Tek kadınlarda sürpriz sonuçlar


Dünya 2 numarası Ashleigh Barty, dördüncü turda 18 numaralı Çinli Qiang Wang ile karşılaştı.

Barty, 1 saat 22 dakikalık mücadelenin ardından 6-2 ve 6-4'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak ABD Açık'a dördüncü turda veda etti.

Günün diğer karşılaşmasında ise dünya 3 numarası Karolina Pliskova, 16 numaralı Johanna Konta ile korta çıktı.

Pliskova, 2 saat 20 dakika süren mücadelenin ilk setinde rakibine 7-6'lık üstünlük sağlasa da, Konta 3-6 ve 5-7'lik setlerle korttan 2-1 galip ayrıldı.

Büyük Britanyalı tenisçi Konta, çeyrek finalde Elina Svitolina ile Madison Keys karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 23:45
  1. ABD Açık
  2. Ashleigh Barty
  3. Federer
  4. Karolina Pliskova
  5. Serena Williams
  6. tenis

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