Federal temyiz mahkemesi, otel davasında Trump'ı haklı buldu

NEW YORK (AA) - Federal temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki otelinden ''anayasaya aykırı bir şekilde kar sağladığını'' iddia eden davada Trump'ı haklı buldu.

Trump'ın Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki yabancı devlet ve hükümet yetkililerin kaldığı lüks otelinden kar sağladığına ilişkin dava, Trump'ın lehine sonuçladı.

ABD'yi ziyaret eden yabancı devlet ve hükümet yetkililerinin özellikle Trump'ın otelinde kalmayı seçtiği ve Trump'ın bu şekilde ''kar sağladığı'' yönünde açılan davada, Maryland federal mahkemesi, Trump'ın Florida'daki oteli ve diğer varlıklarının dava dışında bırakılmasına, Washington'daki oteline ilişkin dava sürecinin ise devamına karar vermişti.

Temyiz mahkemesi ise federal mahkemenin kararını bozarak, Trump'ın Washington'daki otelinden anayasaya aykırı bir şekilde kar sağladığını iddia eden davada Trump'ı haklı buldu.

ABD anayasasına göre, ABD Başkanları da dahil federal hükümet yetkilileri görevde oldukları sürece yabancı bir devletten hediye ve kazanç ifade eden hiçbir şeyi kabul edemiyor.

Demokratlar ise Trump'ın başkan olduğu günden beri birçok yatırımı üzerinden yabancı unsurlardan gelir sağlamaya devam ettiğini ve bunun anayasayı ihlal anlamına geldiğini savunuyor.

Trump ise mahkeme kararının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''derin devlet ve Demokratlarca uyarlanan cadı avını kazandığını'' belirterek, ''Başkanınız olarak size hizmet etmek ve iyi bir iş çıkarmak için para kazanmak yerine servet kaybediyorum, üstelik maaş da almıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.











