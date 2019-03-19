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Federal Mecliste terör kurbanları için Kur'an okundu

Christchurch kentindeki terör saldırısının ardından yapılan ilk Federal Meclis oturumu Kur'an-ı Kerim okunarak başladı.

19 Mart 2019 Salı 13:43
Federal Mecliste terör kurbanları için Kur'an okundu

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Federal Mecliste Kur'an-ı Kerim okundu.

Yeni Zelanda kamu yayıncılık kurumu TVNZ'de yer alan habere göre, Meclisin terör saldırısı sonrası ilk oturumu, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin okunmasıyla başladı.

İmam Nizam-ül Hak Thanvi Meclis kürsüsünden Bakara Suresi'nin 153-156. ayetlerini okudu. Ardından İmam Tahir Navaz, Arapça okunan ayetleri İngilizceye çevirdi. Okunan ayetler şöyle:

"Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır (153). Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz (154). Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele (155). Onlar, başlarına bir musibet gelince, 'Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz' derler (156)."

TVNZ'in internet sitesine yayımladığı videoya eşlik eden haberinde "İmamın seslendirdiği etkileyici dua parlamentoda yankılandı." ifadesi kullanıldı.

Meclis Başkanı Trevor Mallard, "Bugün bir grup dini lidere, birlik beraberliğimizin göstergesi olarak benimle Meclis salonuna girmelerini istedim. Dolayısıyla bugünkü açılış duamız normalden uzun olacak." dedi.

- Başbakan Ardern'den "Esselamu aleyküm"

Açılışın ardından hükümet adına ilk sözü alan Başbakan Ardern, konuşmasına "Esselamu aleyküm" diyerek başladı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenleri anan Ardern, "Onlar Yeni Zelandalılardı, onlar bizdi. Onlar biz olduğu için biz onların yasını tutuyoruz." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ardern, "Acınızı bütünüyle paylaşmamıza imkan yok ancak her aşamada sizin yanınızda olacağız." dedi.

Ardern, teröristi engellemeye çalışanlara ve onu yakalayan polislere gösterdikleri kahramanlık için teşekkür etti.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

 

 

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:43
  1. terör saldırısı
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