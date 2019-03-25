FEDEK’ten “Fizik” ve “Sosyoloji” bölümlerine akreditasyon .

Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

(FEDEK) tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “Fizik” ve “Sosyoloji” bölümlerine akreditasyon verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesitarafından, geçtiğimiz yıl “Fizik” ve “Sosyoloji” bölümlerinin akredite olması için başvuruda bulunulmuştu.

FEDEK, değerlendirme sürecini tamamlayarak bu bölümlere 5’er yıllık akreditasyon verdi. 24 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlayan akreditasyon süreci, 30 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, bu bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeyi amaçlayan bir kuruluş.

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