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Fed'den faiz artışında "sabırlı" olunacak mesajı

ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamada, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığı bildirildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:03
Fed'den faiz artışında "sabırlı" olunacak mesajı

LONDRA (AA) - ABD Merkez Bankası Fed'den, politika faizinin sabit tutulduğu bildirildi.

Fed'ten yapılan açıklamada, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed'in politika faizini sabit tutma kararının oybirliği ile alındığı ifade edilerek bankanın ileriki dönemdeki faiz hareketlerine ilişkin "sabırlı" olacağının altı çizildi.

Fed'in açıklamasında, "Küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ve azalan enflasyon baskılarının ışığında, komite, gelecekteki federal finansman oranı hedef aralığının ayarlanması kararının verilmesinde sabırlı olacak." ifadesine yer verildi.

Fed'in karar metninde "ek faiz artışları" referansı da kaldırılarak, bankanın federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlandı.

Bankanın açıklamasında, ABD'de harcamaların güçlü bir şekilde arttığı, yatırımların ise ılımlı bir görünüm sergilediği belirtildi.

İstihdam piyasasında sıkılaşmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, ekonomik aktivitenin güçlü bir artış oranına sahip olduğunun altı çizildi.

Bankanın açıklamasında, hane halkı harcamalarının güçlü bir şekilde arttığı belirtilerek komitenin beklentisinin esas arayışının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı sağlamak olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 23:03
  1. ABD
  2. artış
  3. Fed
  4. Politika faizi

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