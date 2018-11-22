Fedakar öğretmenlerden örnek davranış

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, sabah okula giderken trafik kazası geçiren 3 öğretmen, hafif atlattıkları kaza nedeniyle kendilerine verilen idari izni öğrencilerin derslerinin aksamaması için kullanmayıp mesaiye devam etti.

Balışeyh ilçesindeki Şehit Sezai Ergül İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmenleri Hatice Ertürk, Zehra Doğan Kuyucu ve Hakan Aktürel, kent merkezinden ilçeye gitmek için yola çıktı.

Ertürk idaresindeki 71 BE 162 plakalı cip, Kırıkkale-Samsun yolu il çıkışında bir otomobilin aniden önlerine çıkmasıyla bariyerlere çarptı. Kazayı hafif atlatan Ertürk, Kuyucu ve Aktürel, ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kazanın ardından öğretmenlere dinlenmeleri için idari izin verdi. Ancak öğretmenler, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için okula giderek derslerini anlatmaya devam etti.

Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazayı yara almadan atlattıklarını ancak aracında ağrı hasar oluştuğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bizi bekleyen 70 öğrencimiz var. Çok şükür bir şeyimiz yoktu. Okula gidersek hem kendimizi daha iyi hissederiz ve kazayı unutmaya çalışırız diye düşündük. Öylede oldu. Öğrencilerimiz bize sarılınca o acıyı unuttuk. Çok şükür görevimizin başındayız."

Öğretmenlerden Zehra Doğan Kuyucu da kazanın ardından kendilerine idari izin verildiğini ancak bunu kullanmak istemediklerini söyledi.

Öğrencilerinin derslerinden geri kalmaması için okula devam ettiklerini ifade eden Kuyucu, "Öğretmenlik fedakarlık işi. Toplumda öğretmene olan bazı şeyler değişti. Öğretmenlerin değerli olduğunu göstermek gerekiyor. Öğretmenlik, çok değerli ve fedakarlık isteyen bir meslek." dedi.

Hakan Aktürel de "Hastanedeki kontrollerimizin ardından bir problemimiz olmadığı için okula geldik ve çocuklarımızla dersimize devam etmek istedik. İzin verilmesine rağmen sağlığımızın yerinde olduğunu söyleyerek dersimize devam ettik." ifadelerini kullandı.