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Fedakar öğretmenden öğrencilere karne sürprizi

Ağrı’ya bağlı Kalender köyünde ücretli öğretmenlik yapan Adem Karakol, karne hediyesi olarak öğrencilere bisiklet hediye etti.

14 Haziran 2019 Cuma 15:06
Fedakar öğretmenden öğrencilere karne sürprizi

Ağrı’ya bağlı Kalender köyünde ücretli öğretmenlik yapan Adem Karakol, karne hediyesi olarak öğrencilere bisiklet hediye etti.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Adem Karakol, pedagojik formasyonu alarak ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında Kalender Köyü İlkokulu 4/A sınıfı ücretli öğretmenlik yapmaya başladı. Köyde görev yaptığı süreler içerisinde Kalender köyü öğrencilerinin birçok kırtasiye ve giysi ihtiyacını kendi girişimleri ve yardım severlerin yardımlarıyla karşılayan Adem Karakol, karne günü öğrencilerine sürpriz yaparak bisiklet hediye etti.


Köy okulunda sınıf öğretmenliği yaptığı 14 mevcutlu 4/A sınıfında okuyan öğrencilerinin bisikletlerinin olmadığını hatta birçok öğrencisinin bisiklet sürmesini bilmediğini fark eden Karakol, “Ben dört yıldır vekil öğretmenlik yapmaktayım, her okulu kendi evim, her öğrenciyi kendi yavrularım olarak gördüm ve görev yaptım. Bir eğitimci olarak bu öğrencilerimin gözlerindeki parıltıyı, sevinci görünce bir yıllık tüm yorgunluğum gitmiştir. “Doğuda’ ki Kardeşine Bisiklet Hediye Etme” kampanyamıza desteklerinden dolayı Cafer Canşi ve yurt içinde yurt dışında öğrencilerime yardımda bulunan tüm hayırsever insanlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.


Karne günü bisikletlerine kavuşan öğrencilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadıkları okul bahçesinde duygulu anlar yaşandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:06
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