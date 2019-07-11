Fedakar öğretmen köpekleri için tatilden vazgeçti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yapan İngilizce öğretmeni Eda Kırkıcı Yıldız, beslediği köpekleri nedeniyle tatile gitmedi.

Şemdinli ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Kayalar Ortaokuluna 2 yıl önce atanan Hataylı İngilizce öğretmeni Eda Kırkıcı Yıldız, göreve başlamasının ardından Şemdinli-Derecik karayolundaki başıboş köpek sürüsü için harekete geçti. Köpekler için ilk önce kulübe kurmak isteyen hayvansever öğretmen, aldığı destekle çok sayıda barınak yaptı. Köpeklerin beslenmesi için de gece gündüz emek harcayan öğretmen, günde iki defa köpeklerin bulunduğu alana giderek onlar et vermeye başladı.

Yaklaşık 1,5 yıldır 100’den fazla köpeği besleyen Eda öğretmen, eğitim öğretim döneminin ardından memleketine dönmek istedi ancak köpeklerinden birisinin hastalanması üzerine tatile gitmekten vazgeçti. Eda öğretmen, meslektaşlarının tatil keyfi sürdüğü bir dönemde, kendisini hasta köpeğinin tedavisine adadı. Zamanla kulübelerin yetersiz kaldığını belirten Eda öğretmen, “Belediye bize çok yardımcı oldu. Halkın da yardımı oldu. Bu yaptığımın bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine bana internet üzerinden ulaşan kişiler oldu. Onlar da bana mama desteği sağladılar. Azar azar yardımlar geldi, ama yetmedi. Çünkü hayvan sayısı sürekli artıyor. Köpekler o çöplükteki mikroba alışkın olmadıkları için iki hafta geçmiyor yaşam savaşları, ölüyorlar. Onlara aşı yapmam gerekiyordu, ama her şeyi karşılayamadığım için hayvanlarımın çoğunu yaşatamıyordum. Aşı konusunda yeterli destek göremedim. Yeni Belediye Başkanımız Tahir Bey ile görüştüm. Ondan hayvanlar için bir şeyler talep ettim. Talebimi geri çevirmediler. Yapacaklarını söylediler. Özellikle aşı konusunda herkesten destek bekliyorum” dedi.

Alanda 100’den fazla köpek olduğunu kaydeden Eda öğretmen, “Akşam vakitlerinde buraya iniyorlar. Hepsini de beslemeye çalışıyorum. Burada bizim halk kasabımız var. Bana her gün et ayırıyor. Ben onları köpeklere götürüyorum. İnternetten mama alıyorum, yavrularıma süt alıyorum. 10 kilometre kadar yol gidiyorum. Ben Şemdinli merkezde yaşıyorum, onlar da Derecik yolu üzerinde. Günde 2 defa gelip gidiyorum” şeklinde konuştu.

Eğitim öğretim döneminin sona erdiğini ve tatil döneminin başladığını kaydeden fedakar öğretmen, “Tatildeyiz ama ben memleketime dönemedim. Okullar kapandı, seminerler bitti, fakat benim burada hasta bir köpeğim var. Gençlik hastalığına yakalanmıştı. İğnelerini yaptım ama köpeğim hala iyi değil. Onu bırakamadım, yoksa aklım onda kalacaktı. Şu an ona bir yer arıyorum. Burada bırakırsam araba çarpabilir belki ona. Vaziyeti kötü” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda memleketine dönmeyi planladığını kaydeden Eda öğretmen, “Köpeklerimi teslim edebileceğim bir iki kişi var. En azından su ve yemek verirlerse sevinirim. Kalbim, aklım onlarla kalacak. Bir ay neler yapacaklar, nasıl beslenecekler, hastalanacaklar mı aklım onlarda kalacak" dedi.