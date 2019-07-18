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Fedakar muhtar, kendini köye ve çocuklara adadı

Aydın’ın dezavantajlı kırsal mahallelerinden biri olan Kocagür Mahallesi’nin muhtarı kendini köyüne ve çocuklarına adadı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
Fedakar muhtar, kendini köye ve çocuklara adadı

Aydın’ın dezavantajlı kırsal mahallelerinden biri olan Kocagür Mahallesi’nin muhtarı kendini köyüne ve çocuklarına adadı. Vaktin büyük çoğunluğunu köyünü güzelleştirmeye ve halkına ayıran Muhtar Orhan Akrancı, “İnsanlara faydalı olup hizmet etmekten büyük keyif alıyorum. Bazıları ‘Muhtar amale gibi çalışır mı diyor’ ama ben köyüm için amelelik yapmaktan da büyük keyif alıyorum” dedi.


Aydın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kocagür Mahallesi’nde 2 dönemdir muhtarlık yapan Orhan Akrancı adeta ezber bozduAlışılagelmiş muhtarlar gibi makamda oturup elinde tespih dolaşmak yerine sokak sokak dolaşıp köyünü güzelleştirmek için gece gündüz çalışan Muhtar Orhan Akrancı, “En büyük zevkim köyüm için çalışmak.Başkasından bir şey beklemek yerine elimden gelen her işi kendim yapıyorum. İlk olarak köyümdeki yollarda sürücüleri bilinçlendirmek için yollardaki işaretlemeleri yaptım. Şimdi de yolda görüşe engel olan ağaçların budamasını yapıyorum. Dışardan gelen pek çok yaptığım bu işi şaşırıyor ama ben farklı bir muhtar olmak için yola çıktım. Bu şekilde hizmetlerime devam ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
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