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Fedakar babanın çilesi sona eriyor

Batman'ın Sason ilçesinde, yol olmaması nedeniyle çocuklarını okula götürmek için sırtında çaydan geçirmek zorunda kalan Ergül Yar'ın yaşadığı sıkıntıya son vermek amacıyla Kaymakamlıkça yol çalışması başlatıldı- Kaymakam Abdullah Özadalı:- "Yolu açtıktan sonra servis Ergül kardeşimizin çocuklarını evden alıp okula götürecek"

16 Aralık 2018 Pazar 11:58
Fedakar babanın çilesi sona eriyor

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde, yol olmaması nedeniyle çocuklarını okula götürmek için sırtında çaydan geçirmek zorunda kalan baba Ergül Yar'ın çilesi son erecek.

Batman Valisi Hulisi Şahin, Tekevler Mahallesi'nde yaşayan Yar ailesinin evine yol yapılması için Sason Kaymakamlığına talimat verdi.

Teknik ekibin incelemesinde Yar'ın evinin bulunduğu bölgede daha önce açılmış olan 3 bin 700 metrelik yolun stabilize hale getirilmesi, ardından 450 metrelik yeni yol ilave edilmesi kararlaştırıldı.

- "Bütün imkanları seferber edeceğiz"

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, yaklaşık 2 ay önce atandığı ilçede Yar ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Söz konusu bölgede daha önce 3 bin 700 metre uzunluğunda yol açıldığını ancak bu yolu araçların kullanmadığını anlatan Özadalı, şöyle konuştu:

"Teknik ekiple inceleme yaptık ve Yar ailesinin evine bu yoldan 450 metre uzunluğunda yeni yol açmaya karar verdik. Hemen ekiplerimiz yolun yapımına başladı. Yolu açtıktan sonra servis, Ergül kardeşimizin çocuklarını evden alıp, okula götürecek. Çocuklarımızın en uygun bir şekilde eğitim öğretime devam etmeleri için bütün imkanları seferber edeceğiz."

- "Yol sayesinde rahatlayacağız"

Baba Yar, çocuklarının eğitimden geri kalmaması için 3 yıldır onları sırtında taşıyarak Sason Çayı'ndan geçirdiğini aktararak, "Yapılan yol sayesinde rahatlayacağız. Allah vali ve kaymakamdan razı olsun. Tüm sorunlarımızla ilgileniyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Mahalle sakinlerinden Necati Çetin de yol yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İhtiyacımız olan yola kavuşuyoruz. Yıllarca eşyalarımızı sırtımızda taşıdık. Yeni yol ile rahatlayacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:58
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