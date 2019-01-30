Fed politika faizini sabit tuttu ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell düzenlediği basın toplantısında, politika faizleri hakkında açıklamalarda bulundu. FED'in oybirliği ile politika faizini sabit tutma kararının verildiğini belirten Powell, “Küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ve azalan enflasyon baskılarının ışığında, komite, gelecekteki federal finansman oranı hedef aralığının ayarlanması kararının verilmesinde sabırlı olacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan Powell, ABD’de harcamalarda artış yaşandığına dikkat çekerek, ekonomik aktivitenin artışının güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.