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ABD merkez bankası Fed faiz kararını açıkladı!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:17
ABD merkez bankası Fed faiz kararını açıkladı!

Uluslararası piyasalar FED toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve FED faiz kararını açıkladı.

FED'in bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda faiz artırımı yapmadığını duyurdu.

Asya ülkelerine ait para birimleri değerlendi

Piyasaların beklentisine paralel çıkan karar öncesinde ABD 10 yıllık tahvilleri hafif yukarı yönlü hareketle 2.719 civarındaydı. Asya ülkelerine ait para birimleri ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışında yavaşlayacağı beklentisiyle değer kazanmıştı.

Powell'ın konuşması bekleniyor

FED'in faizi sabit bırakmasının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bekleniyor. Powell, ocak ayı başında yaptığı konuşmada para politikasının esnek olduğunu ve yetkililerin finans piyasalarını "dikkatle dinlediğini" belirtmiş

Yatırımcılar, küresel ekonomide yavaşlama endişeleri, ticaret savaşı korkusu ve Trump yönetimindeki belirsizliklerin FED'in faiz artışlarındaki agresiflik dozunu düşürdüğü inancında.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:17
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