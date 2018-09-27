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Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararını değerlendirdi

ABDMerkez Bankası Başkanı Powell, yükselen piyasa ekonomilerinin performansının ABD ekonomisi ve para politikası için önemli olduğunu belirtti.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:52
Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararını değerlendirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Washington'da düzenlediği basın toplantısında Fed'in çarşamba günü yaptığı faiz artışını değerlendirdi.

Amerikan ekonomisinin görünümünün son derece iyimser olduğunu dile getiren Powell, "Büyüme çok sağlıklı bir hızda devam ediyor. İşsizlik düşük, çalışanların sayısı istikrarla artıyor ve ücretler yükseliyor. Enflasyon düşük ve durağan. Bunların hepsi iyi işaretler." diye konuştu.

Bu nedenle Fed'in, faiz oranını kademeli olarak artırdığını vurgulayan Powell, bunun ülke ekonomisinin büyümeyi sürdürmesine yardımcı olacağını anlattı.

Fed'in faiz artırımlarının ne zaman sona ereceğine yönelik bir soru üzerine Powell, bunun ekonominin gidişatına bağlı olduğunu ifade ederek, "Faizleri artırdıktan sonra bu adımın ekonomiyi nasıl etkilediğini ölçme şansımız oluyor. Şimdiye kadar ekonomimiz çok iyi performans gösterdi ve beklentilerimizi karşıladı." açıklamasını yaptı.

"Yükselen piyasa ekonomilerinin performansı bizim için önemli"

Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in faiz artırımından memnun olmadığına ilişkin yorumlara dair bir soru üzerine, para politikasını belirlerken bu tarz siyasi faktörleri değerlendirmeye almadıklarını belirtti.

Fed'in toplantısının ardından yayımlanan karar metninden "Fed'in para politikası duruşu destekleyici olmayı sürdürüyor." ifadesinin çıkarılmasına da değinen Powell, 2015 yılından beri kullanılan bu ibarenin miadını doldurduğunu söyledi. Powell, buna karşın söz konusu değişikliğin faiz artış hızında bir değişiklik olacağı anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Yükselen piyasa ekonomilerinin performansının ABD ekonomisi ve para politikası için önemli olduğunu vurgulayan Powell, şunları kaydetti:

"Bizim ekonomimizin güçlü olmasının ve faizlerin artmasının, özellikle dolar üzerinden borcu bulunanlar olmak üzere diğer ülkeler için baskı yarattığını biliyoruz. Bu nedenle çok şeffaf olmaya çalışıyoruz ve çok kademeli hareket ediyoruz. Bazı ülkeler ciddi sorunlar yaşıyorlar ancak bu yükselen piyasa ekonomilerinin geneli için doğru değil. Sadece az sayıda ülke bu durumda ve bu ülkelerin bütçe açıkları, dış borçları ve yüksek enflasyon gibi kırılganlıkları var."

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 07:52
  1. ABD Merkez Bankası

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