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"Fecr" 22 ülkeden, 99 sanatçıyı buluşturdu

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan farklı disiplin ve jenerasyondan 99 sanatçıyı bir araya getiren "Fecr" temalı sergi, 12 Mayıs'a kadar görülebilecek

04 Mayıs 2019 Cumartesi 22:27
"Fecr" 22 ülkeden, 99 sanatçıyı buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Farklı disiplin ve jenerasyondan 99 sanatçıyı buluşturan "Fecr" temalı sergi açıldı.

Sanata yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Ramart Platform tarafından organize edilen serginin açılışı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışa katılan Ramart Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Tarhan, uzun zamandır platformun hayalini kurduğunu belirterek, "Bu platformla içinde mesajı olan ve sanatseverleri bir araya getirecek bir festival olsun istedik. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak adına, Allah ömür verirse seneye ramazan ayında da ikincisini gerçekleştirmek üzere ilk taahhüdümüzü veriyoruz." dedi.

Ramart Platform 2019’un küratörü Beste Gürsu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramart'ın Türkiye'nin dünya markası haline gelecek yeni bir sanat platformu olduğunu dile getirdi.

Yeni bir bakış açısıyla sanatta farklı bir platform oluşturma niyetinde olduklarını vurgulayan Gürsu, "1,5 senelik hazırlık sürecinin ardından burada, ramazan ayının başlangıcında, geleneksel ve çağdaş sanatçıları bir çatı altında topladık. Tüm jenerasyonlardan sanatçılarımız var. Masterclass sanatçılardan, gelecek vadeden sanatçılara, çok zengin bir karma oluşturduk." ifadelerini kullandı.

- "Böyle büyük projelere Türkiye’nin ihtiyacı var"

Sanatçı Timur Kerim İncedayı da böyle büyük bir organizasyonla gerçekleşen sergide yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlattı.

Organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden İncedayı, şunları kaydetti:

"İnşallah bu şekilde devam etsin. Bu tarz büyük projelere, kültürel olaylara Türkiye’nin çok ihtiyacı var. ‘Fecr’ sergisinin böylesi büyük etkinliklere örnek oluşturmasını dilerim. Yeni nesil genç arkadaşların geleneksel Türk-İslam sanatlarına düşkünlüğü, saygıları ve çalışmalarından gurur duyuyorum. Genç sanatçıların ortaya çıkardığı eserler beni çok heyecanlandırıyor."

Ramart Platform, aralarında Devrim Erbil, Mercan Dede, Timur Kerim İncedayı, İsmail Acar, Ahmet Güneştekin, Jale Yılmabaşar, Şükrü Karakuş, Hikmet Barutçugil, Hüsamettin Yivlik, Savaş Çevik, Sıtkı Usta (Olçar), Fatih Özkafa, Sabah Arbilli, Naser Al Aswadi, Ghaleb Hawila, Luigi Ballarin, Ahmet Nejat, Jahongir Ashurov, Antonhy Samaniego, Bahman Panahi ve Simon Alexander Adams'ın da bulunduğu 22 ülkeden klasik ve çağdaş sanatçıları sergide bir araya getirdi.

Geleneksel ile çağdaş eserler veren sanatçıların yer aldığı on günlük program kapsamında sergi, söyleşi, Deneyim Aktarım Platformu, atölye çalışmaları ve iftar sonrası "Ramart Sohbetleri" düzenlenecek.

Sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek Deneyim Aktarım Platformları'na Mercan Dede, Devrim Erbil, Hikmet Barutçugil ve Reza Hemmatirad konuk olacak. Etkinlik 6-10 Mayıs'ta saat 17.00'de başlayacak.

Sergi ise 12 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.


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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 22:27
  1. "Fecr"
  2. Alpay Tarhan
  3. Ramart Platform
  4. Timur Kerim İncedayı
  5. Türk ve İslam Eserleri Müzesi

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